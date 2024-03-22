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Operasyon 24! Galatasaray'da o isimler için karar verildi

Süper Lig'de ilk 30 hafta sonunda topladığı 81 puanla lider konumda yer alan Galatasaray, sezon sonunu şampiyon tamamlamak için Fenerbahçe ile büyük bir yarış veriyor. Mutlu sona ulaşmak için çaba gösteren sarı-kırmızılılarda diğer yandan da gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin koordineli yürüttüğü operasyonda tam 24 futbolcu hakkında karar verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 17:00 Güncelleme 22 Mart 2024, 17:00
Operasyon 24! Galatasaray’da o isimler için karar verildi

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Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray'da gelecek sezonun planlamaları devam ediyor.

Önümüzdeki sezon hangi oyuncuların gideceği ve kimleri kalacağı merak edilirken, Okan Buruk'un kafasındaki kadro netleşmeye başladı.

İşte 2024-25 yılında Galatasaray'da takımda kalacak ve yolların ayrılacağı oyuncular;

WILFRIED ZAHA

İngiltere'den büyük beklentilerle ve maliyetle Türkiye'ye gelen Zaha tam olarak beklentiyi karşılayamdaı. İyi bir teklif gelirse satılması düşünülen yıldızlardan biri olarak masada.

YUNUS AKGÜN

Yunus Akgün Leicester'da iyi bir sezon geçirmiyor. İngiliz kulübü satın alma opsiyonunu kullanmazsa geri dönecek. Galatasaray'da sağ kanattaki rotasyona dahil olabilir.

SERGIO OLIVEIRA

Okan Buruk'la yaşadığı tartışma sonrası birlik ve beraberlik ortamını koruma hedefiyle affedilse de ismi çoktan çizilmiş durumda. Oliveira, yaz döneminde satılacak oyuncuların başında geliyor.

DAVINSON SANCHEZ

Sezon başında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve senelik 3.2 milyon Euro garanti ücret kazanan Davinson Sanchez, yeni sezonda da takımın kilit oyuncularından biri olacak.

BERKAN KUTLU

Kiralık gittiği Genoa'dan hocası Okan Buruk'un isteğiyle geri dönen Berkan Kutlu, son maçlarda alkış alıyor. Kısa sürede tam bir joker kimliğine kavuşan Berkan, rotasyon oyuncusu olarak Galatasaray kadrosundaki yerini koruyacak.

EMİN BAYRAM

Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram iyi birsezon geçiriyor. Defalarca haftanın 11'ine girmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar 20 yaşındaki stoperi satmayı düşünmüyor, seneye rotasyonda önemli bir yere sahip olacak.

MAURO ICARDI

Icardi şu anda Galatasaray taraftarının sevgilisi. 17 günlük Milli arada ağrılarının tamamen geçmesi ve tıpkı geçen sezon olduğu gibi son virajda şampiyonluğa en büyük katkıyı yapması bekleniyor. Yeni sezonda da hücum hattının 1 numaralı ismi olacak.

CARLOS VINICIUS

Fulham'dan kiralandı, son Kasımpaşa maçında şampiyonluk yolunda çok kritik de bir gol attı. Ancak yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor.

DRIES MERTENS

37 yaşına girmeye hazırlanırken, aktif futbol hayatına nokta koymayı düşündüğünü ifade eden Mertens için Okan Buruk devreye girdi. Deneyimli hoca, onu antrenör/futbolcu olarak ekibine dahil etmek üzere görüşmeler yapıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Galatasaray'ın sözleşmesinde iyileştirme yapacağı bir başka yıldız. Başkan Dursun Özbek, Kerem'le yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını bizzat açıkladı. Kontratın 2028'e kadar uzatılması planlanıyor.

LUCAS TORREIRA

Takımın omurgası olan Torreira'nın zamlı sözleşme isteği kabul edildi. Yıllık 3.2 milyon Euro üzerinden sözleşmesini 2028'e kadar uzatılması planlanıyor. Uruguaylı futbolcu böylece İtalyan kulüplerinin ısrarlı tekliflerine de kapıyı kapatmış olacak.

VICTOR NELSSON

İki yaz transfer döneminde de Sevilla'nın kapısından dönen Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla yeniden takımın gözdesi haline geldi. Avrupa'ya gitmek istiyor, ancak kulübe beklediği seviyede teklifler gelmedi. 15 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelirse satışına izin verilecek.

KAZIMCAN KARATAŞ

Kiralık gittiği Ankaragücü'nde de beklenen patlamayı yapamadı. Sezon sonunda yollar ayrılacak.

SERGE AURIER

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sakatlığı sebebiyle henüz forma giyemedi. Geleceği belli değil.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Bu sezon Galatasaray'da en çok forma giyen ama en az kazanan oyuncu olan Barış Alper ile de yeni sözleşme imzalanacak ve maaşına büyük bir zam yapılacak.

TETE

Tete, ülkesi Brezilya'dan aldığı teklifleri geri çevirdi. Avrupa'da oynamak istiyor. Galatasaray cephesi de sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer edilen 23 yaşındaki Sambacı'yı iyi bir bedel karşılığında satmaya hazırlanıyor.

KAAN AYHAN

Geçen sezon devre arasında Sassuolo'dan kiralanan ve yaz döneminde de bonservisi alınan milli oyuncuyla zamlı yeni sözleşme imzalanacak

GÜNAY GÜVENÇ

32 yaşındaki Günay'ın 2. kalecilik performansından Sarı-kırmızılı teknik ekip memnun. Deneyimli eldiven, kulübede yer almaya devam edecek.

TANGUY NDOMBELE

Sezon başında Tottenham'dan kiralandı Ndombele beklentilerin altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı. Oyuncu, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek.

NICOLO ZANIOLO

Aston Villa, Zaniolo için satın alma opsiyonunu şu an için kullanmayı düşünmüyor. Ancak İtalyan kulüpleri, başta Lazio olmak üzere hâlâ onun peşinde. Kalmak isterse Sarı-Kırmızılılar onu dört gözle bekliyor. Kariyerine kendisi karar verecek. Ancak EURO 2024'te İtalya formasıyla sergileyeceği performans, kaderini tamamen değiştirebilir.

MUSLERA

Sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek Muslera ile görüşen Galatasaray, kaptanla anlaşmaya vardı ve 1+1 sözleşme imzalanacak.

DERRICK KÖHN

Ara transferdeki nokta atışı transferlerden biri olan Köhn, şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Yönetim, 25 yaşındaki oyuncudan tıpkı Boey gibi rekor bir gelir elde etmeyi planlıyor. Böyle bir teklif gelmezse, Köhn'le yola devam edilecek.

KEREM DEMİRBAY

Dayı lakaplı Kerem Demirbay, ilk geldiği günlerde hazır görünmese de son dönemde takımı sırtlayan oyuncuların başında geliyor. Yönetimden teknik heyete, takım arkadaşlarından taraftara kadar herkes onu çok seviyor. O da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.


HAKIM ZIYECH

Hakim Ziyech'in yeteneğine camiadaki herkes hayran olsa da, istikrarsız ve isteksiz tavırları teknik heyeti bezdirmiş durumda. Sezon sonunda yollar ayrılacak.

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