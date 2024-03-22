Operasyon 24! Galatasaray’da o isimler için karar verildi

TETE
Tete, ülkesi Brezilya'dan aldığı teklifleri geri çevirdi. Avrupa'da oynamak istiyor. Galatasaray cephesi de sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer edilen 23 yaşındaki Sambacı'yı iyi bir bedel karşılığında satmaya hazırlanıyor.
KAAN AYHAN
Geçen sezon devre arasında Sassuolo'dan kiralanan ve yaz döneminde de bonservisi alınan milli oyuncuyla zamlı yeni sözleşme imzalanacak
GÜNAY GÜVENÇ
32 yaşındaki Günay'ın 2. kalecilik performansından Sarı-kırmızılı teknik ekip memnun. Deneyimli eldiven, kulübede yer almaya devam edecek.
TANGUY NDOMBELE
Sezon başında Tottenham'dan kiralandı Ndombele beklentilerin altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı. Oyuncu, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek.
NICOLO ZANIOLO
Aston Villa, Zaniolo için satın alma opsiyonunu şu an için kullanmayı düşünmüyor. Ancak İtalyan kulüpleri, başta Lazio olmak üzere hâlâ onun peşinde. Kalmak isterse Sarı-Kırmızılılar onu dört gözle bekliyor. Kariyerine kendisi karar verecek. Ancak EURO 2024'te İtalya formasıyla sergileyeceği performans, kaderini tamamen değiştirebilir.