194 gol 119 asist: Galatasaray’a 6 milyon euroluk transfer piyangosu vurdu!

Galatasaray, futbol dünyasının nabzını hızlandıran büyük bir hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Galatasaray, futbol dünyasının nabzını hızlandıran büyük bir hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Lorenzo Insigne'nin MLS ekibi Toronto'dan ayrılarak yeniden Avrupa'ya döneceği haberleri futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
İtalyan yıldız oyuncu, uzun yıllar Serie A devi Napoli forması giydikten sonra 2022 yazında Toronto'ya transfer olmuştu. Ancak şimdi, Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen Insigne'nin yeni durağının Türkiye olduğu iddia ediliyor.
İtalya basınında çıkan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Süper Lig devi Galatasaray olacak. Sezon sonunda Galatasaray'ın kadrosuna katılması beklenen Insigne'nin, Avrupa arenasında tekrar boy gösterme isteği bu transferin önemli bir etmeni olarak öne çıkıyor.
Bu sezon Toronto formasıyla 4 resmi maçta şimdiye kadar görev yapan Insigne, bu maçlarda 2 gol kaydetmiş ve takımına önemli katkılarda bulunmuştu.
Galatasaray'ın, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katma hazırlıklarıyla birlikte, Türk futbolseverler arasında heyecanla karşılanan bir transfer gelişmesi olarak değerlendiriliyor.