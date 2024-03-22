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Galatasaray'dan büyük bomba! Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen haftada transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Aslan bu doğrultuda çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı. Galatasaray transferi gerçekleştirmesi halinde büyük ses getirecek. İşte Aslan'ın gündemine aldığı Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 12:00 Güncelleme 22 Mart 2024, 12:00
Galatasaray’dan büyük bomba! Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor

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Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.



Yönetim gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlama kararı aldı. Yaz transfer dönemi için kadro planlamasına erkenden start veren Cimbom, bu 2 haftalık süreçte birçok görüşme yapacak.



Galatasaraylı yöneticilerin hem izleme komitesi hem de scout ekibinden gelen oyuncu önerilerini değerlendirdiği kaydedildi. Sarı kırmızılılarda ana hedef ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek.



Bu doğrultuda yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.



Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi. Teknik Direktör Okan Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.



Galatasaraylı kurmaylar ise gündeme gelen oyuncuları Okan Buruk'un onayına sundu. Başarılı hoca da bu isimler arasından bazılarına 'evet' bazılarına ise 'hayır' dedi.



Ancak gerçekleşen toplantıda Okan Buruk'un en çok istediği futbolcu belli oldu. Tecrübeli hocanın yeni sezonda transfer listesinin ilk sırasındaki isim netleşti.



Galatasaraylı idareciler de menajerlerden gelen bu teklif sonrası harekete geçti. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği öne sürüldü.



Cimbom'un bu hamleyi gerçekleştirebilmek için şimdiden çalışmalara başladığı ve transfer için yoğun uğraş verdiği iddia edildi.



Bunun yanı sıra yönetim, yeni sezonda o yıldızın kadroya katılması halinde büyük ses getireceğine inanıyor.


İşte sarı kırmızılıların gündemine aldığı o futbolcu;



G.SARAY'DAN CYLE LARIN BOMBASI!

Galatasaray'ın, İspanya La Liga takımlarından Mallorca forması giyen Cyle Larin için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı kırmızılıların, eski Beşiktaşlı yıldızın transferi için yoğun uğraş verdiği iddia edildi.



Teknik Direktör Okan Buruk'un, Larin transferini çok istediği ve yeni sezonda Kanadalı oyuncu tipinde bir forvet istediği kaydedildi. Okan Buruk'un, Larin'in kanatlarda da oynayabilmesinden dolayı 28 yaşındaki yıldız için ısrarcı olduğu belirtildi.



Larin'in ise Türkiye'ye dönmeyi çok istediği ve Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.



Bu doğrultuda sarı kırmızılı ekibin, İspanyol temsilcisine 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti önermeyi düşündüğü öne sürüldü. Ancak Mallorca'nın sezon başında 7.5 milyon Euro bonservis ücreti ödediği Larin'i 10 milyon Euro'nun altında bir bedele bırakmayı düşünmediği ifade edildi.

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