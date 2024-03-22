Ayrılık! Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldızla anlaşma sağladı

Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, ara transfer dönemini son derece hareketli geçirmişti. Birçok transfer yapan sarı-lacivertliler, bu kez yaz transfer dönemine gözünü dikti.

Yeni yapılacak transferler için oyuncu satışı yapmayı planlayan Kanarya'da İsmail Yüksek ile yollar ayrılıyor.

Aston Villa, İsmail Yüksek 'i yaz transfer döneminde kadrosuna katacak. Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti.



Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.