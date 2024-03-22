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Ayrılık! Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldızla anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun kalanındaki akıbeti 2 Nisan'da netlik kazanacak olan sarı lacivertliler için İngiltere'den flaş haber geldi. Buna göre Premier Lig ekibi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuyla anlaşma sağladı bile. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 13:33 Güncelleme 22 Mart 2024, 13:33
Ayrılık! Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldızla anlaşma sağladı

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Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile heyecan dolu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.


Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren yönetim, mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.


Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda İsmail Yüksek ile yollar ayrılma aşamasına geldi.


PREMIER LİG'E GİDİYOR

Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, ara transfer dönemini son derece hareketli geçirmişti. Birçok transfer yapan sarı-lacivertliler, bu kez yaz transfer dönemine gözünü dikti.


Yeni yapılacak transferler için oyuncu satışı yapmayı planlayan Kanarya'da İsmail Yüksek ile yollar ayrılıyor.


Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katacak. Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.


DEVRE ARASINDA LYON İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti.


Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

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