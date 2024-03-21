SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

NBA'de Kevin Durant Shaquille O'Neal'ı geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ın Philadelphia 76ers'ı 115-102 yendiği maçta 22 sayı atan Kevin Durant, tarihin en skorer oyuncuları listesinde 8. sıraya yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:28 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:28
NBA’de Kevin Durant Shaquille O’Neal’ı geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Suns'ın 76ers'ı mağlup ettiği mücadelede 22 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokla oynayan Durant, NBA tarihinin en skorer oyuncuları sıralamasında Shaquille O'Neal'ı geçti.

Kariyerinde 28 bin 610 sayıya ulaşan Suns'ın all-star oyuncusu Durant, O'Neal'ı (28 bin 596 sayı) geride bırakarak 8. sıraya yerleşti.

Shaq, NBA'in Hall of Fame listesinde yer alıyor.Shaq, NBA'in Hall of Fame listesinde yer alıyor.

Sezonun 40. galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta üç sayı çizgisinin gerisinden 9 isabet bulan Grayson Allen 32 sayı, 5 asist ve Devin Booker 18 sayı, 9 ribaunt, 11 asistle oynadı.

Kelly Oubre Jr'ın 18, Cameron Payne ve Jeff Dowtin Jr'ın 12'şer sayısı, 76ers'ın 31. mağlubiyetini engelleyemedi.

Houston Rockets milli yıldızımız için düğmeye bastı: Servet gibi sözleşme! Alperen Şengüne 225 milyon dolarHouston Rockets milli yıldızımız için düğmeye bastı: Servet gibi sözleşme! Alperen Şengüne 225 milyon dolar
Houston Rockets milli yıldızımız için düğmeye bastı: Servet gibi sözleşme! Alperen Şengün'e 225 milyon dolar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya | ’Bay Zühtü’ oldu ’bye bye’ Zühtü... Dosyasını açtık: Her skandalın altında onun imzası var
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İHH
İYİ Parti’yi karıştıran ’Ekremci’ elin deşifresi! Akşener İmamoğlu’na çok sert daldı: Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım
Son dakika: MİT’ten Kandil’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde İran Gençlik sorumlusu Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi
Son dakika: AK Parti yerel seçimlere sıkı hazırlanıyor! Teşkilatlardan 14 milyon haneye ziyaret! Turuncu atkılılar her yerde
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni gelişme | ABD’de 1 yıllık ev kiralamaya çalıştılar! Ev sahibinden şoke eden cevap
Son dakika: Gözler saat 14:00’te! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?
CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı
Yargı paketinde iki önemli düzenleme! Bölücülerin dokunulmazlığı ortadan kalkacak
Memura-emekliye farklı zam: Temmuz zammında hangi formüller var? Ne kadar enflasyon farkı bekleniyor?
Ekrem İmamoğlu tedirgin | CHP’nin kara para kulesini Canan Kaftancıoğlu patlatacak! Gözler Cuma gününe çevrildi: İfade verecek
Fenerbahçe’nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş atak!
Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleri görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA