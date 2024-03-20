Galatasaray’dan 5 imza birden!



MUSLERA DA TAMAM!



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile görüşmeler başlarken, başkan Dursun Özbek de kaptan ile bire bir masaya oturdu.





Muslera'dan başka kaleciyi gündemine almayan Galatasaray cephesi, 37 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olan Uruguaylı 1 numarayla devam etme kararı aldı.Tarafların anlaşmaya varması bekleniyor.





"1+1 ANLAŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.





Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı.



Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı.