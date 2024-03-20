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Galatasaray'dan 5 imza birden!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, takımdaki gelecekleri merak edilen isimler için yaptığı açıklamalarla taraftarın yüreğine su serpmişti. Sarı kırmızılıların tam 5 isimle yeni sözleşme imzalayacakları ortaya çıktı. İşte detaylar ve o rakamlar...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 10:10 Güncelleme 20 Mart 2024, 10:10
Galatasaray’dan 5 imza birden!

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Süper Lig'de 11 haftadır kazanan Galatasaray şampiyonluk havasına girdi. Bu dönemde ödemeleri aksatmayan yönetim, galibiyetlere özel prim veriyor.



Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada iç transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.



Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmelerinin uzatıldığı ortaya çıktı. İki oyuncu için de resmi açıklama an meselesi.


MUSLERA DA TAMAM!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile görüşmeler başlarken, başkan Dursun Özbek de kaptan ile bire bir masaya oturdu.



Muslera'dan başka kaleciyi gündemine almayan Galatasaray cephesi, 37 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olan Uruguaylı 1 numarayla devam etme kararı aldı.Tarafların anlaşmaya varması bekleniyor.



"1+1 ANLAŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.



Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı.

Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı.



Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.



2.5 MİLYON EURO ALACAK

Sabah'ın haberine göre; 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Fernando Muslera, 2.5 milyon Euro maaş alacak.



SIRA ABDÜLKERİM'DE

Yerli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ücretini iyileştiren sarı-kırmızılılarda sıra Abdülkerim Bardakcı'ya geldi. 19.5 milyon TL'ye oynayan 29 yaşındaki stopere de zam yapılacak ve takım içi dengeler korunacak.

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