Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert açıklama! "Şerefsizce bir saldırı"



İşte o sözler;

Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak.

"HAKEMLİK YAPAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"

Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı... Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için Fenerbahçe'yle olan ilişkilerimizi belli bir seviyede tuttuk... Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu... Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizi çok güzel misafir etmişti... Bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları, VAR'da oturan eski bir hakem tarafından çalınmıştı... Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır...