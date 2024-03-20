Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert açıklama! "Şerefsizce bir saldırı"

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sıcaklığını koruyor.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, "Camiamız yapılanları asla unutmayacaktır!" dedi.
İşte o sözler;
Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak.
"HAKEMLİK YAPAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"
Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı... Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için Fenerbahçe'yle olan ilişkilerimizi belli bir seviyede tuttuk... Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu... Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizi çok güzel misafir etmişti... Bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları, VAR'da oturan eski bir hakem tarafından çalınmıştı... Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır...
"HİÇ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?"
İlk maçta yapılan haksızlıklar, iki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, bu mücadelenin Anadolu takımlarına yansıtılması... Trabzonspor, Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur. Bu şehrin taraftarı da gençleri de futboldan anlamaktadır. Bu yaklaşım şehrimizi, bizi germektedir... VAR'daki sahtekarlar Galatasaray, Fenerbahçe maçları olduğunda 3-4 pozisyon geriye gidiyor. Bunları insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz? Kimse bunları anlamıyor mu? Niye Trabzon'a geldiğinizde tepki görüyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?