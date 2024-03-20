SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert açıklama! "Şerefsizce bir saldırı"

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sıcaklığını koruyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, "Camiamız yapılanları asla unutmayacaktır!" dedi. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 15:44 Güncelleme 20 Mart 2024, 16:00
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan sert açıklama! Şerefsizce bir saldırı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sıcaklığını koruyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, "Camiamız yapılanları asla unutmayacaktır!" dedi.


İşte o sözler;

Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak.

"HAKEMLİK YAPAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"

Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı... Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için Fenerbahçe'yle olan ilişkilerimizi belli bir seviyede tuttuk... Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu... Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizi çok güzel misafir etmişti... Bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları, VAR'da oturan eski bir hakem tarafından çalınmıştı... Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır...


"HİÇ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?"

İlk maçta yapılan haksızlıklar, iki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, bu mücadelenin Anadolu takımlarına yansıtılması... Trabzonspor, Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur. Bu şehrin taraftarı da gençleri de futboldan anlamaktadır. Bu yaklaşım şehrimizi, bizi germektedir... VAR'daki sahtekarlar Galatasaray, Fenerbahçe maçları olduğunda 3-4 pozisyon geriye gidiyor. Bunları insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz? Kimse bunları anlamıyor mu? Niye Trabzon'a geldiğinizde tepki görüyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?


"CAMİAMIZ BUNU İSTEMİYOR"

Biz geldiğimizden beri adalet diyoruz ama kendi içimize de bakacağız. Taraftarımız davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, sahaya müdahale edilmemelidir. Camiamız da bunu istemiyor. Yönetim, bu camianın hakkını rahatlıkla savunabilir. Sahaya inmekle bir şey olmuyor. Olacaksa biz yaparız, hem de kralını yaparız ama bir şey olmuyor.


"TRABZONSPOR CEZAYI HAK ETMİŞTİR"

Biz böyle yaparak, haklı davamızda haksız duruma düşüyoruz. İşler böyle yürümüyor, yıllardır böyle yürümediğini de gördük. Dolayısıyla ben Trabzonspor Başkanı olarak şunu söylüyorum. Trabzonspor cezayı hak etmiştir ama adalet herkes için olacak.


"DELİKANLILIĞA SIĞMAZ"

Bugüne kadar Türkiye'de binlerce kez su atıldı, statlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi... Ancak Türkiye'de ilk defa bir şey oldu; sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı... Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz...


"TRABZONSPOR İLK KEZ EVİNDE MAÇ KAYBETMİYOR"

Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor.

"SERDAR DURSUN'UN ARKADAŞLARINI UYARDIĞINI GÖRDÜM"

Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm.


"BUNUN NERESİNDE ADALET VAR?"

Son olarak biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?

Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detayFenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay
Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Burdur Mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye para kulesi tepkisi: 3 maymunu oynamayın
CHP’de tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİM’den bomba kulis: Ne yapıp edip Özgür’le Ekrem’i durdurmalıyız
İHH
EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR? Başkan Erdoğan ve AK Parti’den peş peşe açıklamalar! En düşük emekli maaşı ne kadar? Ocak zammıyla kim ne kadar alıyor? SSK ve Bağ-kur...
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Kim bu Onur Öksel?
Başkan Erdoğan’dan Isparta mitinginde önemli açıklamalar: Enflasyon düştükçe etkisi işçiye emekliye yansıyacak
Türk Telekom
Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren 2 kişi tutuklandı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...
Son dakika: Gözler yarın saat 14:00’te! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
SON DAKİKA