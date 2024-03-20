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Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilme kararını genel kurulda oylayacak. Peki sarı lacivertliler ligden çekilirse ne olur? UEFA ülke puanı silinir mi? UEFA'dan bir ceza gelir mi? İşte Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının ardından oluşabilecek tüm senaryolar...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 11:21 Güncelleme 20 Mart 2024, 11:21
Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



OLAYLI MAÇ SONRASI SEVKLER ERTELENDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, incelemelerini tamamlayamadığı için olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini dün yapamadı.


TFF kaynaklarından alınan bilgilere göre; "Bu iş basit değil, çok sayıda fotoğraf ve görüntü var. Hepsini tek tek inceliyoruz. Sevkleri aceleye getirmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. PFDK'ya sevklerin en geç yarın açıklanması bekleniyor. Sevklerin ardından Disiplin Kurulu'nun da hafta sonuna kadar toplanarak olaylı maçın faturasını keseceği öğrenildi. Bu arada diğer kulüplerin sevkleri ise açıklandı.


FUTBOLCULARA SORUŞTURMA YOK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor" derken, futbolculara yönelik adli bir soruşturmanın da bulunmadığını söyledi.


F.BAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ: GEREKİRSE LİGDEN ÇEKİLİRİZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor ile oynanan olaylı maç sonrası ilk kez açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç, yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini belirtti. Ali Koç ligden çekilme ihtimalleri hakkında; "Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. " ifadelerini kullandı.


FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİRSE ÜLKE PUANI SİLİNİR Mİ?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilme durumu sonrasında, sarı-lacivertlilerin bu sezon kazandığı ülke puanlarının silineceği ve 16. sıraya gerileyeceğimiz iddiaları ortaya atıldı.


Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi veya bir alt lige düşmesi ülke puanını etkilemez.



UEFA CEZA VEREBİLİR

Fakat Fenerbahçe, Konferans Ligi'nden de çekilirse o zaman UEFA, kendi organizasyonunu zarara uğrattığı için ceza verebilir.


BAŞKA BİR ÜLKENİN LİGİNE DAHİL OLURSA ÜLKE PUANI DÜŞER

Bir takımın başka bir ülkenin ligine dahil olması durumunda ülke puanı silinir. Daha önce tarihte bunun örnekleri bulunuyor.


DİNAMO KİEV ÖRNEĞİ

Bu durum genelde ülkede rejim değişimi (SSCB) yada ülkenin yıkılıp yeni ülkeler kuruması (Yugoslavya) sonucu gerçekleşmiş. Bu örneğe en çok benzeyen Dinamo Kiev'in Sovyetler'den ayrılıp Ukrayna'ya katılması.



UEFA bu senaryo'da şu yolu izlemiş: UEFA 1994 yılında D. Kiev'in Sovyetlere kazandırdığı puanı Sovyetler ülke puanından çıkarmış. Sanki Kiev önceki sezonlarda hiç katılmamış gibi bir hesaplama ile ilerlenmiş.


Benzer prosedür uygulanırsa Türkiye bu sene Avrupa'ya 4 değil 3 takımla katılmış gibi bir hesaplama yapılacak. Bu hesaplamayı da geçmişteki tüm puanlar için yapmış. Takım puanı açısından ise D. Kiev sanki yeni bir takımmış gibi geçmişte aldığı puanları 0 olarak kabul etmiş. Dolayısıyla D. Kiev yeni bir ülkede sıfırdan futbola başlamış muamelesi görmüş.


TÜRKİYE İLK 10'U GARANTİLEDİ

UEFA ülke puanı sıralamasına göre Türkiye, 38.100 puanla 9. sırada yer alıyor. UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi ve 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

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