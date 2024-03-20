Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay



BAŞKA BİR ÜLKENİN LİGİNE DAHİL OLURSA ÜLKE PUANI DÜŞER



Bir takımın başka bir ülkenin ligine dahil olması durumunda ülke puanı silinir. Daha önce tarihte bunun örnekleri bulunuyor.



DİNAMO KİEV ÖRNEĞİ



Bu durum genelde ülkede rejim değişimi (SSCB) yada ülkenin yıkılıp yeni ülkeler kuruması (Yugoslavya) sonucu gerçekleşmiş. Bu örneğe en çok benzeyen Dinamo Kiev'in Sovyetler'den ayrılıp Ukrayna'ya katılması.





UEFA bu senaryo'da şu yolu izlemiş: UEFA 1994 yılında D. Kiev'in Sovyetlere kazandırdığı puanı Sovyetler ülke puanından çıkarmış. Sanki Kiev önceki sezonlarda hiç katılmamış gibi bir hesaplama ile ilerlenmiş.



Benzer prosedür uygulanırsa Türkiye bu sene Avrupa'ya 4 değil 3 takımla katılmış gibi bir hesaplama yapılacak. Bu hesaplamayı da geçmişteki tüm puanlar için yapmış. Takım puanı açısından ise D. Kiev sanki yeni bir takımmış gibi geçmişte aldığı puanları 0 olarak kabul etmiş. Dolayısıyla D. Kiev yeni bir ülkede sıfırdan futbola başlamış muamelesi görmüş.