Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Spor ekonomistleri Kerem Akbaş ile Tuğrul Akşar TAKVİM’e değerlendirdi: Kulüp ekonomik yıkım yaşar!

Tuğrul Akşar ise, "Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının iki yönlü etkisi olur. İlk olarak marka piyasa ve şirket değeri çok ciddi şekilde düşer ve çok önemli kayıplar oluşur. Alınan kararın gerçekleşmesi halinde Süper Lig de olumsuz etkilenir. Fenerbahçe 202 milyon Euro'luk kadro değeriyle 1 milyar Euro'luk değere sahip Süper Lig'in yüzde 20'sini oluşturuyor. Böyle bir takımın düşmesi durumunda da ligin marka ve piyasa değeri de ciddi şekilde düşer. Ayrıca Fenerbahçe ligden çekilmesi halinde yayın gelirlerini de kaybedecek" ifadelerini kullandı.

OTORİTELER NE DİYOR?

OYUNLAR SON BULMAYACAK

Çevremde konuştuğum bütün Fenerbahçeli dostlarım ligden çekilme kararını destekliyor. Bıçağın kemiğe dayandığını, radikal kararlar alınmadıkça da hem Türk futbolunun hem de Fenerbahçe'nin üzerine oynanan oyunların son bulmayacağını düşünüyorlar. Bu konuda doğrudur ya da yanlıştır demek çok zor. Karar mercii Fenerbahçe'nin genel kurul üyeleridir. Ben de onların alacağı karara saygı duyarım. (İLKER YAĞCIOĞLU)

BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ

Ali Koç'un sözlerinden anladığım Fenerbahçe'nin kumpas sürecinden başlayan (Bugüne kadar gelen) yalnızlığını ifade etmesi. Öylesine sezonlar yaşadılar ki özellikle hakem kararlarında mağdur edildiler. Demek ki bıçak kemiğe dayanmış. 1 sene önce olmaz dediğine şimdi 'Yapacağız' kararı çıkmış. Bu sadece Fenerbahçe'yi değil, Türk futbolunu hatta sporunu derinden etkileyecek bir durum. Sokaktaki her Fenerbahçeli başkanın arkasında, kararı savunan cümleler kuruyor. 120 yıllık bir kulübü bu noktaya getiren nedenler var. Ama ne yazık ki kimse 'Bu işler düzelecek' duygusuna sahip değil. (GÜRCAN BİLGİÇ)

TARAFTAR KABUL ETMEZ

F.Bahçe'nin ligden çekilme ile ilgili yapmış olduğu açıklama bana göre yanlış. Bu konuda daha iyi bir analiz yapılıp sahada mücadele edilmesi daha doğru. 30 milyon Fenerbahçe taraftarının da bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Böyle bir karar almaktansa iyi bir mücadele ile şampiyonluğa ulaşılıp en güzel cevabın sahada verilmesi daha mantıklı. (ŞENOL USTAÖMER)

FARKLI ÖNERİ GELEBİLİR

Başkan Ali Koç'un konuşmasını tetikleyen ana unsur, Süper Lig kulüplerinin Fenerbahçe'nin yaşadığı olaya tepkisiz kalmasıydı. Fenerbahçe camiası bu durumun artık kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve eğer 2 Nisan'da ligden çekilme oylamaya sunulursa büyük bir çoğunlukla kabul edilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'siz bir ligin yaratacağı durumu öngörmek mümkün. Fakat mevcut futbol ortamının yöneticileriyle bir alt ligde de adil bir yarış olacağı kanısında değilim. F.Bahçe yönetimi farklı bir öneri ile gelebilir. (YUSUF KENAN ÇALIK) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN