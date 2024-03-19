TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun

Türk futbolunda son dönemlerde gerilim hiç eksik olmadı. Son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Taraftarlar sahaya girdi. Futbolcularla taraftarlar karşı karşıya geldi. TAKVİM Gazetesi yazarları Türk futbolunda bitmeyen olaylar sonrası reçeteyi sundu. Usta yazarların ortak görüşü, sadece sağduyu ve hoşgörüyle yaşanan gerilimin ortadan kalkacağı yönünde.
HEPİMİZ SUÇLUYUZ!
Biz bu öfke sorunumuzu, şiddeti nasıl halledeceğiz bilemiyorum! Sadece futbol değil, sosyal hayat için de aynı durum söz konusu. Maalesef bazı şeyleri başaramıyoruz. Adını bile koyamıyorum. Futbol, futbol olmaktan çıktı. Sözün bittiği yerdeyiz. Herkes birilerini suçluyor. Birimiz değil, hepimiz suçluyuz! Bunun önlemini hep birlikte almak gerekiyor. Saygılı olmayı, hoşgörülü olmayı herkes bilecek. Biz bunu kaybettik. Böyle bir toplum değildik. Ne saygı var, ne de sevgi var. Futbolda yenmek de yenilmek de var. Şiddetle, kavgayla neyi çözeceğiz?
Oktay Derelioğlu
TÜRK FUTBOLU YÖNETİLEMİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu maalesef hiçbir süreci gerek saha içi gerekse saha dışında rahatlatacak organizasyonlarda sahne alamıyor. Bunu hem saha içinde hem de saha dışında sıklıkla görebiliyoruz. Buradan çıkışın yolu bir takımın şampiyon olması için her şeyin mubah sayılması değil, futbolun yeniden baştan aşağıya dizayn edilmesi ile ilgilidir. Ne TFF ne kurulları ne de hakemler sorunu çözmekten ziyade deyim yerindeyse ateşe odun atıyorlar. Elbette burada bazı kulüp başkanlarının ve yöneticilerin suçu da var. Gelinen noktada ülke futbolunun marka değeri maalesef yerlerde. Ne bir hakemin dövülmesi ne Trabzon'da yaşananlar aslında 'Geliyorum' diyen büyük tehlikenin habercisi. Buna kayıtsız mı kalacağız yoksa yeniden mi başlayacağız? Önce bunun kararını vermemiz lazım.
Ulaş Özdemir