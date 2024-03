TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun

İTİDALLİ OLMAK LAZIM

Futbolu futbol olarak görmediğimiz sürece ve bu oyunu ülkemizde adil bir şekilde oynandığına ve yönetildiğine inanmadığımız müddetçe bu olayların sonu gelmez ve devam eder. Kimsenin ne Federasyon'a ne MHK'ya ne de hakemlere güveni kalmadı. Dolayısıyla da her kararda her hakem atamasında verilen her cezada birilerini taraf olmakla suçluyoruz. Bu olayların düzelmesi için bu sektördeki herkesin daha itidalli davranması lazım. Kavga ve kaos ortamı yaratmaktan uzak durmamız lazım. Her şeyden önemlisi de Federasyon'un adil, hakemlerin de verdikleri kararda bir standardın olması gerekir. Yoksa düzelsin diye çok bekleriz.

İlker Yağcıoğlu