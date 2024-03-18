Trabzonspor'dan derbide çıkan olaylarla ilgili flaş açıklama: "Asla izin vermeyeceğiz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile yaptıkları maçtaki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama



Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.



Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.



Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya… pic.twitter.com/J1vl9oL4Mv — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 18, 2024

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin yaşanan sürecin yönetim kurulu olarak dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti.

Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklamada bulunacağını vurgulayan Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadesini kullandı.