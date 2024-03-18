SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'dan derbide çıkan olaylarla ilgili flaş açıklama: "Asla izin vermeyeceğiz"

Son dakika haberi! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Doğan, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 20:57 Güncelleme 18 Mart 2024, 21:07
Trabzonspor’dan derbide çıkan olaylarla ilgili flaş açıklama: Asla izin vermeyeceğiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile yaptıkları maçtaki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin yaşanan sürecin yönetim kurulu olarak dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti.

Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklamada bulunacağını vurgulayan Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fenerbahçeden Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koçtan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...Fenerbahçeden Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koçtan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
CHP’de kara para büyük kavga! İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı
Casper
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Türk Telekom
Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan’dan Şehitler Anıtı’nda önemli açıklamalar
Batsman’dan döner tekme! Avrupa basını Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Antalya’da şok! Tayyip Erdoğan’a oy var mı sorusuna vatandaşın verdiği cevap küplere bindirdi
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken yeni Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer...
SON DAKİKA