Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanışı dev bir maça sahne oldu. Akyazı'da Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanışı dev bir maça sahne oldu. Akyazı'da Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Dev maçta ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile noktalanırken ikicni yarı Fırtına skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak Batshuayi'nin 86. dakikadaki golü skoru belirledi.
Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Batshuayi kaydederken, Trabzonspor Bardhi ve Trezeguet ile ağları sarstı.
Bu sonucun ardından puanını 79'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibe devam etti.
Trabzonspor ise 49 puanla 3. sırada kaldı.
AKYAZI'DA SAMBA!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yıldızlarından biri, iki gol atan Fred oldu. Daha önce sarı lacivertli formayla gol sevinci yaşamayan Brezilyalı yıldız, attığı iki golle geceye damga vururken ilk golü görülmeye değerdi.
ASİST CANAVARI TADIC!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, asistlerine Trabzonspor maçında da devam etti. Yıldız futbolcu Fred'in attığı gollerde asistleri yapan isim oldu.
BARDHI'DEN ENFES GOL!
Trabzonspor'un ilk isabetli şutunda golü bulan isim Enis Bardhi oldu. Yıldız futbolcu frikikten Livakovic'i avlamayı başardı.
PENALTI KARARI!
Hakem Halil Umut Meler, 75. dakikada Djiku'nun hareketi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Trezeguet skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.
İSMAİL KARTAL'A YABANCI MADDE!
Fenerbahçe Fred'in 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken istenmeyen görüntüler meydana geldi. Trabzonspor tribünden atılan bir su şişesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a isabet etti.
Kartal'a buz tedavisi uygulandı.
FİLİSTİN'E DEV DESTEK!
Trabzonspor taraftarı hiç unutulmayacak bir koreografiye imza attı. Daha önceki Fenerbahçe derbilerinde rakibine gönderme yapmayı tercih eden tribünler, bu defa göz yaşartan bir işe imza attı.
Bordo-mavili taraftarlar, açtıkları dev pankartla Filistin'e destek oldu.