Arda Güler 90+3'te direğe takıldı! Osasuna’yı 4 golle geçen Real Madrid liderliğini sürdürdü | Ancelotti: "Girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol"

ARDA GÜLER'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ



Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü. Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürdü.

LaLiga'da birer maçı eksik olan ikinci sıradaki Girona'nın 62, üçüncü Barcelona'nın ise 61 puanı bulunuyor.

GOL ATAMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL BİZİM İÇİN GOL



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler'in 90+3. dakikada gol olmasa da futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi. İtalyan teknik adam, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın en iyisi olan ve iki gol atan Vinicius'un ise "sonucu belirleyen bir futbolcu" olduğunu söyleyen Ancelotti, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı." değerlendirmesinde bulundu.