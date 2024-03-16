Arda Güler 90+3'te direğe takıldı! Osasuna’yı 4 golle geçen Real Madrid liderliğini sürdürdü | Ancelotti: "Girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol"

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım, 7. dakikada Ante Budimir ile skora eşitliği getirse de 18. dakikada Dani Carvajal'ın golüyle bir kez daha öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 galip kapattı.
Maçın 61. dakikasında Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius ile farkı 3'e çıkaran Madrid takımı, Osasuna'nın 90+2. dakikada İker Munoz ile attığı golün sonrasında sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi.
ARDA GÜLER'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü.
Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürdü.
LaLiga'da birer maçı eksik olan ikinci sıradaki Girona'nın 62, üçüncü Barcelona'nın ise 61 puanı bulunuyor.
GOL ATAMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL BİZİM İÇİN GOL
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler'in 90+3. dakikada gol olmasa da futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi.
İtalyan teknik adam, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol." şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın en iyisi olan ve iki gol atan Vinicius'un ise "sonucu belirleyen bir futbolcu" olduğunu söyleyen Ancelotti, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı." değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemlerde ırkçı söylemlere maruz kaldığından sürekli gündemde olan Vinicius, Osasuna maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta takımında yer almayacak.
MARCA'DAN ANCELOTTİ'YE: "ARTIK ARDA'YI BİZE 5 DAKİKADAN DAHA FAZLA İZLETTİRMENİN ZAMANI GELDİ"
Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için "dahi" yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısında bulundu.