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Dolmabahçe'de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor'a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede konuk ekip ilk yarıda bulduğu 2 golle, Beşiktaş'ı mağlup etti. Beşiktaş'ın son anda kazandığı penaltı gol olmasına rağmen iptal oldu. O anlar geceye damga vurdu. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 19:19 Güncelleme 16 Mart 2024, 22:52
Dolmabahçe’de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor’a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş kendi evinde Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu. Maçın son anları geceye damga vurdu.



İLK YARIDAN DETAYLAR
5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.



31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.



37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.



38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR
46'ncı dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılarda Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından yerden ortasına gelişine vuran Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak Leite'nin bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-2.

51'inci dakikada Beşiktaş'ta ceza sahası içinde topla buluşan Muçi'nin yerden arka direğe ortasında Veysel Sarı, Semih Kılıçsoy'dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.



77'nci dakikada hızlı gelişen atakta Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar, meşin yuvarlağı Rashica'nın önüne bıraktı. Rashica'nın ceza sahası dışında sert şutunda Helton Leite topu çeldi.

78'inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Aboubakar'ın ara pasında savunmada Naldo dengesini kaybederek yerde kalınca Muçi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Seken topu ceza sahası çizgisi önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda savunma topa ayak koydu. Bu kez dönen topu önünde bulan Muleka'nın şutunda kaleci Helton Leite, köşeye giden meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



90+8'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ileri çıkan kaleci Mert Günok'un kafa vuruşunda top savunmada Naldo'ya çarptı. Siyah-beyazlı futbolcuların itirazlarının ardından oyun durduktan sonra VAR'dan gelen izleme tavsiyesiyle kenarda pozisyonu inceleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

90+11'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Burak Pakkan, vuruştan önce ayağı kayan Rashica'nın topu iki hamleyle kaleye gönderdiğini tespit ederek golü geçersiz saydı.

Antalyaspor, maçı 2-1 kazandı.

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