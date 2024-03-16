Dolmabahçe’de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor’a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu

37. dakikada Antalyaspor , VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.





77'nci dakikada hızlı gelişen atakta Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar, meşin yuvarlağı Rashica'nın önüne bıraktı. Rashica'nın ceza sahası dışında sert şutunda Helton Leite topu çeldi.

78'inci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Aboubakar'ın ara pasında savunmada Naldo dengesini kaybederek yerde kalınca Muçi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Seken topu ceza sahası çizgisi önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda savunma topa ayak koydu. Bu kez dönen topu önünde bulan Muleka'nın şutunda kaleci Helton Leite, köşeye giden meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.