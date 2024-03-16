



İPTAL OLDU

90+11'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Burak Pakkan, vuruştan önce ayağı kayan Rashica'nın topu iki hamleyle kaleye gönderdiğini tespit ederek golü geçersiz saydı.