Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş kendi evinde Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu. Maçın son anları geceye damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş kendi evinde Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu. Maçın son anları geceye damga vurdu.
GECEYE DAMGA VURAN PENALTI
90+8'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ileri çıkan kaleci Mert Günok'un kafa vuruşunda top savunmada Naldo'ya çarptı. Siyah-beyazlı futbolcuların itirazlarının ardından oyun durduktan sonra VAR'dan gelen izleme tavsiyesiyle kenarda pozisyonu inceleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Milot Rashica penaltı atışını gole çevirmeyi başardı.
İPTAL OLDU
90+11'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Burak Pakkan, vuruştan önce ayağı kayan Rashica'nın topu iki hamleyle kaleye gönderdiğini tespit ederek golü geçersiz saydı.
ERMAN TOROĞLU DEĞERLENDİRDİ
A Spor'un başarılı yorumcusu Erman Toroğlu yaşanan olayı değerlendirdi.
Toroğlu, Antalyaspor'un, Beşiktaş karşısında kazandığı penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Penaltı kararı doğru" dedi.