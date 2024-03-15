Tesadüfün böylesi! Fenerbahçe - Olympiakos eşleşmesinde ilginç detay

Fenerbahçe son 16 turunda Belçika'nın Union Saint Gilloise takımını mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Fenerbahçe son 16 turunda Belçika'nın Union Saint Gilloise takımını mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
UEFA Konferans Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Fenerbahçe'nin son 8 takım arasındaki rakibi Olympiakos oldu.
AVRUPA LİGİ'NDE BAŞLADI!
Olympiakos sezona Avrupa Ligi'nde başlarken grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'nde yoluna devam etti. Son 16 turunda ise İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı karşısında farklı kazanarak tur atlamıştı.
110 MİLYON EUROLUK KADRO
Olympiakos'un genel kadro değeri 110 milyon Euro'nun üzerinde olurken takımı İspanyol çalıştırıcı Jose Luis Mendilibar çalıştırıyor.
Olympiakos bu sezon Yunanistan Ligi play-off mücadelesi veriyor. Normal sezonu AEK, PAOK ve Panathinaikos'un gerisinde tamamlayan Olympiakos 27 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Sezona Avrupa Ligi'nde başlayan Olympiakos, West Ham United, Freiburg'un ardından grubunu 3. tamamlayarak Konferans Ligi'nin yolunu tuttu.
ELKAABI'DEN 15 GOL
Oylmpiakos'ta sezonun en dikkat çeken oyuncuları Ayoub El Kaabi, Georgios Masouras, Daniel Podence, Konstantinos Fortounis ve Stevan Jovetic gibi isimler oldu.
Ayoub El Kaabi 15 gol katkısı verirken Fortounis 7 gol ve 7 asist kaydetti.
EN DEĞERLİSİ PODENCE
Yunanistan takımının en yüksek değerli oyuncusu ise sağ kanatta görev yapan Daniel Podence, Davic Carmo ve forvet Fran Navarro oldu.
Olympiakos tarihinde 47 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşarken 4 kez de Süper Kupa'yı kazandı.
İLGİNÇ TESADÜF
Sarı-lacivertli kulüp, kura çekimi sonucunda çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Fenerbahçe, Olympiakos ile ilk maçı 11 Nisan'da Pire'de, rövanşı 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak.
Fakat bu kura sonucunda çok ilginç bir tesadüf meydana geldi. Euroleague'de yoluna devam eden Fenerbahçe Beko da 12 Nisan da yine Olympiakos ile karşılaşacak.