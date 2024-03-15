Tesadüfün böylesi! Fenerbahçe - Olympiakos eşleşmesinde ilginç detay





110 MİLYON EUROLUK KADRO



Olympiakos'un genel kadro değeri 110 milyon Euro'nun üzerinde olurken takımı İspanyol çalıştırıcı Jose Luis Mendilibar çalıştırıyor.



Olympiakos bu sezon Yunanistan Ligi play-off mücadelesi veriyor. Normal sezonu AEK, PAOK ve Panathinaikos'un gerisinde tamamlayan Olympiakos 27 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



Sezona Avrupa Ligi'nde başlayan Olympiakos, West Ham United, Freiburg'un ardından grubunu 3. tamamlayarak Konferans Ligi'nin yolunu tuttu.



ELKAABI'DEN 15 GOL



Oylmpiakos'ta sezonun en dikkat çeken oyuncuları Ayoub El Kaabi, Georgios Masouras, Daniel Podence, Konstantinos Fortounis ve Stevan Jovetic gibi isimler oldu.



Ayoub El Kaabi 15 gol katkısı verirken Fortounis 7 gol ve 7 asist kaydetti.

EN DEĞERLİSİ PODENCE



Yunanistan takımının en yüksek değerli oyuncusu ise sağ kanatta görev yapan Daniel Podence, Davic Carmo ve forvet Fran Navarro oldu. Olympiakos tarihinde 47 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşarken 4 kez de Süper Kupa'yı kazandı.



İLGİNÇ TESADÜF Sarı-lacivertli kulüp, kura çekimi sonucunda çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Fenerbahçe, Olympiakos ile ilk maçı 11 Nisan'da Pire'de, rövanşı 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak. Fakat bu kura sonucunda çok ilginç bir tesadüf meydana geldi. Euroleague'de yoluna devam eden Fenerbahçe Beko da 12 Nisan da yine Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçenin UEFA Konferans Ligindeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri