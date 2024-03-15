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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Belçika lideri Union Saint Gilloise'yı iki maç sonunda elemeyi başarmıştı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Kanarya, rövanş maçında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmasını bildi. Atina'da final oynamayı hedefleyen temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Ayrıca turu geçmemiz halinde yarı finaldeki muhtemel rakiplerimiz de netlik kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 16:11 Güncelleme 15 Mart 2024, 17:11
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlamasının ardından adını doğrudan son 16 turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika lideri Gilloise'yı elemeyi başardı.Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika lideri Gilloise'yı elemeyi başardı.

Bu turda Belçika lideri Union Saint Gilloise ile eşleşen Kanarya, zorlu rakibini iki maç sonunda elemeyi başarmıştı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Kanarya, rövanş maçında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.

Atina'da final oynamayı hedefleyen temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Ayrıca turu geçmemiz halinde yarı finaldeki muhtemel rakiplerimiz de netlik kazandı.

Fenerbahçe'de Gilloise maçı öncesi Türk devletlerinin bayrakları açıldı.Fenerbahçe'de Gilloise maçı öncesi Türk devletlerinin bayrakları açıldı.
İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç tarihleri;

ÇEYREK FİNAL

FENERBAHÇE - Olympiakos
Club Brugge - PAOK
Aston Villa - Lille
Plzen - Fiorentina

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos oldu!

YARI FİNAL

FENERBAHÇE - Olympiakos / Aston Villa - Lille

Club Brugge - PAOK / Plzen - Fiorentina

Olympiakos, son 16 turu eşleşmesinde Maccabi Tel Aviv'i saf dışı bıraktı.Olympiakos, son 16 turu eşleşmesinde Maccabi Tel Aviv'i saf dışı bıraktı.

MAÇ TARİHLERİ!

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre ilk maçlar 11 Nisan'da ikinci maçlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.

UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe'nin son 16 turu maçını Kadıköy'de izledi.UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe'nin son 16 turu maçını Kadıköy'de izledi.
FİNAL ATİNA'DA!

UEFA Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Liginde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olduŞampiyonlar Liginde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ve yarı final maçları belli oldu!UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ve yarı final maçları belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final maçları belli oldu!

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