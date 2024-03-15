Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlamasının ardından adını doğrudan son 16 turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika lideri Gilloise'yı elemeyi başardı.



Bu turda Belçika lideri Union Saint Gilloise ile eşleşen Kanarya, zorlu rakibini iki maç sonunda elemeyi başarmıştı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Kanarya, rövanş maçında 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmasını bildi.

Atina'da final oynamayı hedefleyen temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Ayrıca turu geçmemiz halinde yarı finaldeki muhtemel rakiplerimiz de netlik kazandı.