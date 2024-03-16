MKE Ankaragücü evinde RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti

MKE ANKARAGÜCÜ 13 YIL SONRA RAKİBİNİ YENDİ

MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 13 yıl sonra yenmeyi başardı.

Rakibini son olarak 24 Nisan 2011'de mağlup eden başkent ekibi, daha sonraki 15 resmi maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik yaşamıştı.