MKE Ankaragücü evinde RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti ikinci yarıda Tolga Ciğerci ve Ali Sowe'un golleri getirdi. Konuk ekibin tek golünü ise Joao Figueiredo kaydetti.
Ligde 7 maçlık galibiyet hasretini de noktalayan sarı-lacivertliler, puanını 33'e yükseltti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan RAMS Başakşehir ise 42 puanda kaldı.
RAMS BAŞAKŞEHİR 3 MAÇ SONRA KAYBETTİ
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 3 maç sonra kaybetti.
Bu maç öncesi son 3 karşılaşmasında gol yemeden galip gelen Çağdaş Atan'ın öğrencileri başkent deplasmanında kalesini koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
SOWE GOL ORUCUNU BOZDU
MKE Ankaragücü'nün santraforu Ali Sowe, 3,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Gambiyalı oyuncu, son golünü 3 Aralık 2023'te Beşiktaş'a karşı atmıştı. Daha sonra ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta gol atamayan Sowe, RAMS Başakşehir karşısında gol hasretine son verdi.
Sowe, ilk golün kaydedildiği penaltıyı da alarak takımının galibiyetinde başrol oynadı.