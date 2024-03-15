Ali Koç ’umarım yalanlar’ demişti Dursun Özbek yalanladı! İşte o yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GÖRÜŞME TALEP ETTİ"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ortak bir tanıdıkları vasıtasıyla kendisine görüşme teklifi gönderdiğini söyleyen Ali Koç, "Rakibimizin atanmış başkanı ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi atanmış başkan derken neyi kast ediyorsun? Şunu kast ediyorum, sayın başkan birkaç okazyonda niye 3'üncü kez başkanlığa geldiği sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımıza rica ettiğini söyledi. Şaşırdım ama birkaç defa söyledi. Sonra öğrendim ki bu yönetim kurulunun oluşumunda da dışarıdan birkaç dokunuş yaşanmış. Son ayda açıklamalarıyla şaha kalkan, coşan, Çanakkaleler, bölücülük ve ananas söylemleriyle zirve yapan bu zatın tenhada nasıl, umumide nasıl biri olduğunu yaşanmış bir örnekle size anlatma ihtiyacı duyuyorum.
Tüm ülke bilsin. Algı işleri bunların DNA'sında olduğu için kendilerine menafaat devşirme konusunda gidecekleri yolun sınırı yoktur. O kadar yok ki iddaa ettiği hayali koalisyonları tanımlarken şampiyonluk mücadelesini Türk tarihinin en şerefli mücadelesi olan Çanakkale Savaşı'ndaki düşman kuvvetlere karşı mücadeleye benzetiyor. Hadi oradan be kardeşim. Şey de demiyorum yaşı itibariyle diyeceğim veya cesaret hapı mı almış? Ne saçmalıktır. Bu izahı olmayan bir hadsizliktir. Sadece şunu tavsiye ediyorum kendisine. Git Zaferin Rengi filmini izle sayın başkan. Neyin ne olduğunu daha iyi anlarsın.
Hem sizlerin, hem bizlerin hem de ülkenin bu başkanı daha iyi tanımanız için başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Çünkü hakikatten özelde farklı, umumide farklının zirve yapan örneklerinden biridir. Birkaç ay önce, Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar.
Ortak dostun anlattığına göre, Dursun Özbek orada kendisine 'Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor.' demiş. 'Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim. TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu.' dedi.
Burası doğru, oldu bu olay. Bende o an bütün taşlar oturdu. 'Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet.' diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor.
Ortak dostumuz bu görüşmeyi bana aktardı. Toplumu sakinleştirmek ve devlete yardım etmek için bu görüşmenin iyi olacağını bu söyledi. Ortak kişiye 'Ben güvenmiyorum, samimi de bulmuyorum.' dedim. Aradaki dost 'Ben kimseye kefil olmam ama 74 yaşındaki bir kişinin bu isteği normal değil" diye görüş belirtti. Ben de buluşabileceğimizi ilettim. O tarihten bir hafta sonraki cumartesi günü için konuştuk.
Bir sonraki gün Kulüpler Birliği Toplantısı oldu. Ortak dosta 'Ali bey, baba çok samimi davrandı' demiş. Toplantıya 24 saat kala hakkımda çok ağır açıklamalar yaptılar. Ben de toplantıyı iptal ettim. Ortak dostumuza samimi olmadıklarını ve böyle bir toplantının olmayacağını söyledim.
Bunlar ne halkı, ne devlet, ne milleti umursayan insan değiller. Dursun Özbek bunları yalanlamaya kalkabilir. O zaman bu aradaki dost, olanı ve biteni anlatacak dürüst kişidir. İnşallah yalandır, inşallah. Telefon konuşmaları, saatleri... Ofise gidişi.. hepsi kayıtlıdır. Toplantıyı bilen birkaç kişi daha varmış, onu da sonradan öğrendim. Bunu anlatmak tarzım değil ama bir taraftan görüşelim, bir taraftan çok sert açıklamalar... Vefat etmiş aile üyesi üzerinden alçakça açıklamalar yapmak.. Tanıyın istedim. Aileme dil uzatabilecek kadar küçülecek bir adamın kim olduğunu görün istedim. Zaten laflar, onun lafları değil. Belli bir yerden alışık olduğumuz laflar. Bir yerden güç alıyorlar.
Bu insanlar kendi çıkarları için devlet düşmanlığını, vatan hainliğini ve hükumet düşmanlığını korurlar. Bu açıklamaları istememe rağmen yapıyorum. Yarışın dinamikleriyle oynayan ve sınır tanımayan bir üslup var. Alttan alalım dedikçe, vefat eden aile üyelerini işin içine çekmeye kadar varan alçaklıkla mücadele ediyoruz. Sporun önüne dış etkenler geçti. Yazık. Bu böyle olmamalı. Artık çıkıp bunların DNA'sını anlatmak, zorunlu bir hal aldı. Bunları başkalarının da yapması lazım. Bunlara cevap vermedikçe, tüm kurumlar üzerine hegemonya kurma arzusuna devam edecekler." diye konuştu.
DURSUN ÖZBEK YALANLADI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e konuşan Özbek, bu olayın 5 ay önce yaşandığını ve kendisinin asla ortak dosta "Ali Koç ile beni bir araya getir" teklifinde bulunmadığını söyledi. Özbek'in konuyla ilişkin açıklamaları şu şekilde:
"BEN TEKLİF ETMEDİM"
Ortak dostumuz buluşmayı kendisi teklif etti ve Ali Koç ile yapılacak görüşmenin kendi evinde yapılmasını önerdi. Ortak dost, "Bizim evde buluşuruz, yemek yer sohbet ederiz" dedi. Ama bir daha altını çiziyorum, Ali Koç ile bir araya gelmek konusunda benim ortak dosta teklifim olmadı.