Ali Koç ’umarım yalanlar’ demişti Dursun Özbek yalanladı! İşte o yanıt...



Hem sizlerin, hem bizlerin hem de ülkenin bu başkanı daha iyi tanımanız için başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Çünkü hakikatten özelde farklı, umumide farklının zirve yapan örneklerinden biridir. Birkaç ay önce, Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar.



Ortak dostun anlattığına göre, Dursun Özbek orada kendisine 'Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor.' demiş. 'Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim. TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu.' dedi.



Burası doğru, oldu bu olay. Bende o an bütün taşlar oturdu. 'Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet.' diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor.



Ortak dostumuz bu görüşmeyi bana aktardı. Toplumu sakinleştirmek ve devlete yardım etmek için bu görüşmenin iyi olacağını bu söyledi. Ortak kişiye 'Ben güvenmiyorum, samimi de bulmuyorum.' dedim. Aradaki dost 'Ben kimseye kefil olmam ama 74 yaşındaki bir kişinin bu isteği normal değil" diye görüş belirtti. Ben de buluşabileceğimizi ilettim. O tarihten bir hafta sonraki cumartesi günü için konuştuk.