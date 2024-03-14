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ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon'da olacak mı?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından İsmail Kartal'a sakat oyuncuların durumunu sordu. İşte Kartal'ın o yanıtı...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 00:09 Güncelleme 15 Mart 2024, 00:15
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.



Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Kanarya'da Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel ise mücadelede sakatlık yaşadı.


TRABZONSPOR MAÇINDA OLACAKLAR MI?
Editörümüz Görkem Ağgündüz, teknik direktör İsmail Kartal'a bu iki oyuncunun yanı sıra Becao ve Çağlar Söyüncü'nün durumlarını sordu.

ÖZEL | takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı!

İşte İsmail Kartal'ın o yanıtı;

"3 günde bir maç oynamak oyuncularımı yıpratıyor. Bu nedenle takımdaki sakatlıklarda artış oluyor.



Osayi'de bir şey yok. Mert Hakan'ın da durumu iyi gibi duruyor.



Becao ve Çağlar için ise henüz net bir şey söylemem "

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