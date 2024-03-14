ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.

Kanarya'da Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel ise mücadelede sakatlık yaşadı.

Sarı lacivertliler 3-0'lık galibiyetin rövanşında 1-0 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.



TRABZONSPOR MAÇINDA OLACAKLAR MI?

Editörümüz Görkem Ağgündüz, teknik direktör İsmail Kartal'a bu iki oyuncunun yanı sıra Becao ve Çağlar Söyüncü'nün durumlarını sordu.

İşte İsmail Kartal'ın o yanıtı;

"3 günde bir maç oynamak oyuncularımı yıpratıyor. Bu nedenle takımdaki sakatlıklarda artış oluyor.