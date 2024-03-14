Kanarya çeyrek finalde! Fenerbahçe 0-1 Union Saint Gilloise (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ali Koç stadın önünden geçme artık. Bu son olsun...

Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, İsmail Yüksek, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesine göre 8 değişiklik yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Kent'e ilk 11'de formayı veren Kartal, forvet hattında da Belçika deplasmanında olduğu gibi Michy Batshuayi'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.







İSMAİL KARTAL 6 GENÇ İSMİ KADROYA DAHİL ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 6 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Doğukan Demir, sol bek Ahmet Necat Aydın, stoper Yusuf Akçiçek, orta saha oyuncuları Zeki Dursun ve Muhammet İmre ile forvet Çağrı Fedai, kadroda yer alan isimler oldu.