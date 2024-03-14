Fenerbahçe turladı Türkiye şahlandı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti. Kanarya, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Kadıköy'de turu geçmesini bildi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ülke puanı açısından oldukça kritik olan maçın ardından turu geçtiğimiz için Türkiye'ye 1 puan daha eklendi. İşte ülke puanı sıralamasında son durum...