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Fenerbahçe turladı Türkiye şahlandı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti. Kanarya, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Kadıköy'de turu geçmesini bildi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ülke puanı açısından oldukça kritik olan maçın ardından turu geçtiğimiz için Türkiye'ye 1 puan daha eklendi. İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 22:40 Güncelleme 14 Mart 2024, 22:56
Fenerbahçe turladı Türkiye şahlandı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? 1

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde sahasında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.

Fenerbahçe turladı Türkiye şahlandı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? 2

Kanarya, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Kadıköy'de turu geçmesini bildi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde!

Fenerbahçe turladı Türkiye şahlandı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? 3

Ülke puanı açısından oldukça kritik olan maçın ardından turu geçtiğimiz için Türkiye'ye 1 puan daha eklendi.

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