A Milli Takım Aday Kadrosu belli oldu! O isimler ilk kez çağrıldı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Puskas Arena'da Macaristan ve 26 Mart Salı günü de Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak.

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından ilk kez Milli Takım'a çağrıldı.

Kırmızı-beyazlılarda, bu özel maçların aday kadrosu açıklandı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi.



A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45'te yapacak ay-yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.