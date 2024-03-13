Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde 'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor.





Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor.

Kanarya'nın bu transferden beklentisi ise 25 milyon euro...