Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde birçok oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bu futbolculardan biri de geçen sezon devre arasında kadroya katılan Jayden Oosterwolde.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bekiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
MİLLİ TAKIM MÜJDESİ
Bu sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Hollandalı sol beke milli takım müjdesi geldi.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Jayden Oesterwolde'yi milli takım geniş kadrosuna almayı düşündüğü bildirildi.
22 yaşındaki savunmacı daha önce Hollanda Milli Takım'ına çağrılmadığı gibi alt yaş kategorilerinde de hiç forma giymemişti.
Hollandalı futbolcu için bir önemli gelişme daha oldu.
İtalyan devi İnter'in Jayden Oosterwolde'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
INZAGHI'DEN YAKIN TAKİP
Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor.
Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor.
Kanarya'nın bu transferden beklentisi ise 25 milyon euro...