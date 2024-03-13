SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den bir rekor satış daha! Çizme devine gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son yıllarda yaptığı satışlarla Avrupa'da gündem olan sarı lacivertlilerde, bir isme daha ayrılık yolu göründü. Serie A devi Inter, o isim için nabız yoklamaya başladı. Genç futbolcu için milli takım kapıları da açıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:54 Güncelleme 13 Mart 2024, 11:54
Fenerbahçe’den bir rekor satış daha! Çizme devine gidiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.


Sarı lacivertlilerde birçok oyuncu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Bu futbolculardan biri de geçen sezon devre arasında kadroya katılan Jayden Oosterwolde.



Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bekiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.


MİLLİ TAKIM MÜJDESİ

Bu sezon çok ciddi bir çıkış yakalayan Hollandalı sol beke milli takım müjdesi geldi.



Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Jayden Oesterwolde'yi milli takım geniş kadrosuna almayı düşündüğü bildirildi.



22 yaşındaki savunmacı daha önce Hollanda Milli Takım'ına çağrılmadığı gibi alt yaş kategorilerinde de hiç forma giymemişti.



Hollandalı futbolcu için bir önemli gelişme daha oldu.

İtalyan devi İnter'in Jayden Oosterwolde'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



INZAGHI'DEN YAKIN TAKİP

Inter Teknik Direktörü Simone İnzaghi'nin Jayden Oosterwolde'yi takip ettiği ve performansını çok beğendiği iddia ediliyor.



Bu gelişmenin ardından Oosterwolde ile ilgili olarak Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gelebileceği de ifade ediliyor.

Kanarya'nın bu transferden beklentisi ise 25 milyon euro...

Mane ve Talisca geliyor! Biri Fenerbahçeye biri GalatasarayaMane ve Talisca geliyor! Biri Fenerbahçeye biri Galatasaraya
Mane ve Talisca geliyor! Biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a
Emre Belözoğlu - Serhat Akın arasında gerilim büyüyor! Sana mı soracağım oğlum?Emre Belözoğlu - Serhat Akın arasında gerilim büyüyor! Sana mı soracağım oğlum?
Emre Belözoğlu - Serhat Akın arasında gerilim büyüyor! "Sana mı soracağım oğlum?"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye CHP’lilerin para kulelerini konuşuyor! Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı | O isimler ifadeye çağrıldı
Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil
Tarım Kredi Grubu
Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Canavarın babası Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı! Soruşturmada fenomen detayı
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Yarım gün çalışana aylık en az 18 bin 426 TL! Kim nasıl yararlanır? SSK’lı çalışan anneler dikkat! Doğum izinleri...
İnsani Yardım Vakfı
Mane ve Talisca geliyor! Biri Fenerbahçe’ye biri Galatasaray’a
Yüz yıllık icraat 21 yıla sığdırıldı! Başkan Erdoğan yeni hedefleri tek tek sıraladı
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
SON DAKİKA