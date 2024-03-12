Emre Belözoğlu - Serhat Akın arasında gerilim büyüyor! "Sana mı soracağım oğlum?"

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Ankaragücü olmuştu.
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Ankaragücü olmuştu.
Bu sonuçla başkent ekibi adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe turnuvaya veda etmişti. Bu maçın ardından Serhat Akın'dan flaş bir Emre Belözoğlu çıkışı gelmişti.
'EFSANE OLAMAZ'
Serhat Akın, yorumcusu olduğu YouTube kanalında Emre Belözoğlu hakkında oldukça sert çıkış göstererek açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" ifadelerini kullanmıştı.
'RAHAT RAHAT SALLIYOR'
Yaşanan bu gelişme üzerine ise Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda Serhat Akın'a yanıt verdi ve "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" sözlerini sarf etti.
GERİLİM ARTIYOR
Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Emre Belözoğlu ile yorumculuk yapan Serhat Akın arasında yaşanan gerilim giderek artıyor.
'BEN AZİZ YILDIRIM'IN ODASINA GİRİP ÇIKAN ADAMIM'
Yaşanan tüm bu gerilimin ardından Serhat Akın'dan da Emre Belözoğlu'na yanıt gecikmedi. Akın Emre Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu" sözlerine çok sinirlenirken, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım!" dedi.