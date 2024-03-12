Emre Belözoğlu - Serhat Akın arasında gerilim büyüyor! "Sana mı soracağım oğlum?"



'EFSANE OLAMAZ'

Serhat Akın, yorumcusu olduğu YouTube kanalında Emre Belözoğlu hakkında oldukça sert çıkış göstererek açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" ifadelerini kullanmıştı.