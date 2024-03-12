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Emre Belözoğlu - Serhat Akın arasında gerilim büyüyor! "Sana mı soracağım oğlum?"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe açıklamalarının ardından, sarı lacivertli kulübün eski yıldızlarından Serhat Akın flaş yorumda bulumuştu. Daha sonra Belözoğlu'nun "odamıza rahat rahat giremezdi, şimdi sallıyor" dediği Serhat Akın'dan çok sert yanıt geldi. İşte o sözler ve Aziz Yıldırım detayı...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 15:48 Güncelleme 12 Mart 2024, 16:00
Emre Belözoğlu - Serhat Akın arasında gerilim büyüyor! Sana mı soracağım oğlum?

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Ankaragücü olmuştu.


Bu sonuçla başkent ekibi adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe turnuvaya veda etmişti. Bu maçın ardından Serhat Akın'dan flaş bir Emre Belözoğlu çıkışı gelmişti.


'EFSANE OLAMAZ'

Serhat Akın, yorumcusu olduğu YouTube kanalında Emre Belözoğlu hakkında oldukça sert çıkış göstererek açıklamalarda bulunmuş ve "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" ifadelerini kullanmıştı.


'RAHAT RAHAT SALLIYOR'

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda Serhat Akın'a yanıt verdi ve "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" sözlerini sarf etti.


GERİLİM ARTIYOR

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Emre Belözoğlu ile yorumculuk yapan Serhat Akın arasında yaşanan gerilim giderek artıyor.


'BEN AZİZ YILDIRIM'IN ODASINA GİRİP ÇIKAN ADAMIM'

Yaşanan tüm bu gerilimin ardından Serhat Akın'dan da Emre Belözoğlu'na yanıt gecikmedi. Akın Emre Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu" sözlerine çok sinirlenirken, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım!" dedi.

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