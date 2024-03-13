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Ailesinden şoke eden hamle! Galatasaray'da Fernando Muslera gerçeği

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaşına rağmen gösterdiği performansla eski günlerini aratmayan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcuyla sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı belirsizliğini korurken Uruguaylı eldivenin ailesinden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar ve o hamlenin nedeni...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 13:20 Güncelleme 13 Mart 2024, 13:20
Ailesinden şoke eden hamle! Galatasaray’da Fernando Muslera gerçeği

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın, sarı kırmızılı kulüpteki geleceği şekilleniyor.


Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da daha önce kendisine yapılan yeni kontrat teklifine, "Bekleyin" diye yanıt veren ve sezon sonunda ülkesine gideceği konuşulan Muslera konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.


Uruguaylı kalecinin, yönetime milli arada masaya oturabileceğini ilettiği öğrenildi. Ülkesinde emekli olma planı yapan Muslera'nın, lig bitmeden masaya oturmayı kabul etmesi yeni kontrata sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.


37 yaşındaki eldivenle yapılan son sözleşmede yıllık garanti ücreti 3 milyon 750 bin Euro'dan 2.5 milyon euroya indirilmişti. Tecrübeli eldivene, aradan 3 yıl geçmesine rağmen aynı rakamın teklif edileceği belirtildi.

AİLESİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Muslera'nın ailesi ise Uruguay'a döndü. Bu hamlenin tecrübeli kalecinin ayrılık kararı almasından kaynaklandığı iddia ediliyordu.


Ancak Nando'nun eşi Patricia Callero ile çocuklarının, ülkelerine gitmesinin eğitim kaynaklı olduğu belirlendi. Çocukların eğitim için yılın belli bir dönemini ülkelerinde geçirdikleri vurgulandı.


Muslera bu sezon 28 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi ve 6 da Şampiyonlar Ligi Elemeleri maçında görev aldı.

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