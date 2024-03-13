Mane ve Talisca geliyor! Biri Fenerbahçe’ye biri Galatasaray’a

Brezilyalı yıldızın bu nedenle Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu bazı kulüplerle görüştüğü kaydedildi.



Ancak Suudi kulübünde yılda 10 milyon euro kazanıyor olması transferde önemli bir engel.



Yine de sızan bilgilere göre, Fenerbahçe önümüzdeki sezon eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa çok önemli transferler yapacak ve bunun için de kesenin ağzını sonuna kadar açacak.