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Mane ve Talisca geliyor! Biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyor. Bir yandan gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler transferde bombaları patlatacak. Suudi basınına göre Sadio Mane ve Anderson Talisca, biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a olmak üzere Süper Lig'e geliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 11:31 Güncelleme 13 Mart 2024, 11:31
Mane ve Talisca geliyor! Biri Fenerbahçe’ye biri Galatasaray’a

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Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonu için kadro planlama çalışmalarına başladı. İki ezeli rakibin transferde bombaları patlatmaya hazırlandığı kaydedildi.


Suudi Arabistan basını müthiş bir iddiada bulunarak, Al Nassr'ın Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin takımdan ayrılmak istediğini ileri sürdü.


Suudi gazeteci Halid bin Abdülaziz, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, yeniden Avrupa'ya dönmeyi planladığını ve kendisiyle daha önce ilgilenen Galatasaray'ın yolunu tutabileceğine dikkat çekti.


KULÜBÜ DE SATMAK İSTİYOR

Haberde, son dönemde form düşüklüğü yaşayan Senegalli yıldızla yolların ayrılmasına kulüp yönetiminin de sıcak baktığı kaydedildi.


Al Nassr'da astronomik ücret alan Mane'nin daha düşük rakama Avrupa'ya dönmeye hazır olduğu belirtildi.


Sezon başında Bayern Münih'ten Suudi kulübüne transfer olan Mane, 33 maçta 13 gol attı, 7 asist yaptı.


Günün ikinci bomba transfer iddiası da yine Suudi Arabistan kaynaklı.


TALISCA FENERBAHÇE'YE!

Buna göre, Al Nassr'ın bir diğer süper yıldızı Anderson Talisca için Fenerbahçe nabız yokluyor.


Geçtiğimiz günlerde yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Talisca'nın artık Avrupa arenasında boy göstermek istediği ifade edildi.


Brezilyalı yıldızın bu nedenle Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu bazı kulüplerle görüştüğü kaydedildi.


DEVLER LİGİ PLANLAMASI

30 yaşındaki Talisca'nın Al Nassr'la sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Bonservisi ise yaklaşık 15 milyon euro.


Ancak Suudi kulübünde yılda 10 milyon euro kazanıyor olması transferde önemli bir engel.

Yine de sızan bilgilere göre, Fenerbahçe önümüzdeki sezon eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa çok önemli transferler yapacak ve bunun için de kesenin ağzını sonuna kadar açacak.

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