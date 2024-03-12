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Galatasaray ikna etti derken Beşiktaş hamlesi! Yeni sezon transferinde ilk çalım gerçekleşti! Gaziantep FK maçı sonrası gözü kararttılar

Beşiktaş, hayal kırıklığı yaratan geçen sezonun ardından yeni bir sayfa açmak ve güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon için ilk önemli hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, Sparta Prag forması giyen başarılı sağ bek için harekete geçti.

Asena İlay Kılınçarslan Asena İlay Kılınçarslan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 21:42 Güncelleme 12 Mart 2024, 21:42
Galatasaray ikna etti derken Beşiktaş hamlesi! Yeni sezon transferinde ilk çalım gerçekleşti! Gaziantep FK maçı sonrası gözü kararttılar

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Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek ve şampiyonluk mücadelesinde etkili bir performans sergilemek amacıyla transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Yabancı basında çıkan haberlere göre Siyah-beyazlı ekip, öncelikli hedefini belirlediği isim olarak Angelo Preciado'yu seçti.

26 yaşındaki sağ bek, sezon başında Sparta Prag'a transfer olmuş ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekmişti.

Beşiktaş yönetimi, bu başarılı oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş, Preciado transferi için Sparta Prag ile temasa geçti ve oyuncu hakkında bilgi talep etti.

Devre arasında Rosier'in kiralık olarak gönderilmesi ve Svensson'un beklenen performansı gösterememesi üzerine Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu nedenle Angelo Preciado'nun transferi için tüm imkanlar seferber edilecek.

Siyah-beyazlılar, Preciado'nun performansına güvenerek, hem defans hattını güçlendirmeyi hem de takımın genel performansını yükseltmeyi amaçlıyor.

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