Galatasaray ikna etti derken Beşiktaş hamlesi! Yeni sezon transferinde ilk çalım gerçekleşti! Gaziantep FK maçı sonrası gözü kararttılar

Beşiktaş yönetimi, bu başarılı oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş, Preciado transferi için Sparta Prag ile temasa geçti ve oyuncu hakkında bilgi talep etti.

Devre arasında Rosier'in kiralık olarak gönderilmesi ve Svensson'un beklenen performansı gösterememesi üzerine Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu nedenle Angelo Preciado'nun transferi için tüm imkanlar seferber edilecek.