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FIFA'dan ceza! Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında 956 bin Euro'luk fatura!

Son dakika haberleri.. Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizle birlikte 956 bin euro ödenmesine karar verdiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 18:42 Güncelleme 12 Mart 2024, 18:43
FIFA’dan ceza! Beşiktaş’a Tyler Boyd davasında 956 bin Euro’luk fatura!

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Son dakika haberleri... Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber geldi. FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Tyler Boyd'a 956 bin euro ödemesi gerektiğine karar verdi.



Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile kararı duyurdu.

İşte o açıklama;

''12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.''

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