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Arda Güler manşette! "Ramazan ayında hocası o yıldız olacak"

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, ilk golünü Celto Vigo karşısında attı. İspanya basınında gündem olan milli yıldızımız için flaş bir haber yayınlandı. Ramazan ayının geldiğine vurgu yapılan haberde, Arda Güler'in akıl hocasının o yıldız olacağı yazıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 15:11 Güncelleme 12 Mart 2024, 15:11
Arda Güler manşette! Ramazan ayında hocası o yıldız olacak

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İspanya La Liga'nın 28. haftasında Estadio Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'yu konuk eden Real Madrid maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.


Eflatun-beyazlılarda oyuna 89. dahil olan milli futbolcu Arda Güler ise 90+4. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve Madrid ekibinde ilk golünü kaydetti.


İspanya'nın AS Gazetesi "Partiyi başlatın" şeklinde manşet atarken, "Arda Güler'in, Real Madrid'in liderliğini pekiştirdiği maçta kapanışı yaptı" ifadesini kullandı. Marca ise genç futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı.


"HARİKA BİR GOL"

Arda Güler Bernabeu'dan takım arkadaşları ve Ancelotti tarafından alkışlanarak ve desteklenerek ayrıldı. Bu hiç de azımsanacak bir başarı değil, üstelik sahada sadece beş dakika kalabilmişken. İyi bir kesme vuruşla harika bir gol atması ve muazzam yeteneğini özetleyen isabetli bir vuruş yapması daha da önemli.


"TAKIMIN ONA DUYDUĞU SEVGİYİ GÖSTEREN BİR GOL"

Bernabeu'yu çılgına çeviren ve takımın genç oyuncuya duyduğu sevgiyi de gösteren bir gol. İlginçtir ki, Türk oyuncu, sevince katılan takım arkadaşları arasında en soğuk kanlı olanıydı.


Söylenenlere göre her geçen gün daha fazla açılsa da Arda, çok utangaç bir insan. Ancak, Real Madrid'de attığı ilk gol gibi asla unutamayacağı bir olayda bile duygusunu dışarıya belli etmedi. Daha sonra çevresindekilere itiraf ettiği gibi, içten içe çok heyecanlıydı.


"ARDA'YA UYGULANAN FİZİK YÜKLEMESİ BAŞARILI OLDU!"

Arda Güler hala öğrenme sürecinde olduğunu hissediyor. Meslektaşlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve her gün çalışan, çok istikrarlı bir çocuk. Madrid, geldiğinde Arda Güler fiziğinde olan Rodrygo için uyguladığı programı genç yıldız için de kullanacak.

İspanya kariyeri sakatlıklarla başladı ancak, Arda'nın hırsı as takıma girecek seviyelerde. Takım arkadaşları ve taraftarlar da Arda Güler'in başarılı olacağına inanıyorlar.


BÜYÜK COŞKU YAŞANDI!

Soyunma odasında da saha içinde olduğu kadar büyük bir coşku hakimdi. Vinicius'un ilk golünde de buna benzer bir ortam oluşmuştu ancak Arda'nın takıma kendisini sevdirmek için daha fazla zamanı oldu.


HOCASI RÜDİGER!

Ramazan ayının başlamsıyla beraber Arda Güler için de 1 aylık yeni bir dönem başlıyor. 9 Nisan'a kadar sürecek bu dönemde oruç zamanını nasıl geçireceğini hep birlikte göreceğiz. Hiç şüphesiz soyunma odasında diğer arkadaşları gibi ona yardımcı olacak bir de hocası Antonio Rüdiger var.

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