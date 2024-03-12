Arda Güler manşette! "Ramazan ayında hocası o yıldız olacak"

Arda Güler Bernabeu'dan takım arkadaşları ve Ancelotti tarafından alkışlanarak ve desteklenerek ayrıldı. Bu hiç de azımsanacak bir başarı değil, üstelik sahada sadece beş dakika kalabilmişken. İyi bir kesme vuruşla harika bir gol atması ve muazzam yeteneğini özetleyen isabetli bir vuruş yapması daha da önemli.

Bernabeu'yu çılgına çeviren ve takımın genç oyuncuya duyduğu sevgiyi de gösteren bir gol. İlginçtir ki, Türk oyuncu, sevince katılan takım arkadaşları arasında en soğuk kanlı olanıydı.

Söylenenlere göre her geçen gün daha fazla açılsa da Arda, çok utangaç bir insan. Ancak, Real Madrid'de attığı ilk gol gibi asla unutamayacağı bir olayda bile duygusunu dışarıya belli etmedi. Daha sonra çevresindekilere itiraf ettiği gibi, içten içe çok heyecanlıydı.



"ARDA'YA UYGULANAN FİZİK YÜKLEMESİ BAŞARILI OLDU!"

Arda Güler hala öğrenme sürecinde olduğunu hissediyor. Meslektaşlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve her gün çalışan, çok istikrarlı bir çocuk. Madrid, geldiğinde Arda Güler fiziğinde olan Rodrygo için uyguladığı programı genç yıldız için de kullanacak.

İspanya kariyeri sakatlıklarla başladı ancak, Arda'nın hırsı as takıma girecek seviyelerde. Takım arkadaşları ve taraftarlar da Arda Güler'in başarılı olacağına inanıyorlar.