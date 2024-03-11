Special One! İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı

La Liga'da lider Real Madrid, 28. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu farklı mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, puanını 69 yapıp en yakın rakibi Girona'yla 7 puanlık farkı korudu.
Real Madrid'de Arda Güler
, maçın 89. dakikasında oyuna dahil olurken milli futbolcu 90+4'te ağları havalandırdı. Takımının dördüncü golünü atan Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
Maçta Real Madrid adına diğer goller Vinicius Jr., Vincent Guaita (kendi kalesine) ve Carlos Domiguez'den (kendi kalesine) geldi.