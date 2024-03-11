Special One! İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı

La Liga'da lider Real Madrid, 28. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu farklı mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, puanını 69 yapıp en yakın rakibi Girona'yla 7 puanlık farkı korudu.

Maçta Real Madrid adına diğer goller Vinicius Jr., Vincent Guaita (kendi kalesine) ve Carlos Domiguez'den (kendi kalesine) geldi.