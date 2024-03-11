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Special One! İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, 28. hafta mücadelesinde Santiago Barnabeu'da sahne aldı. Celto Vigo'yu 4-0 mağlup eden Madrid'in son golünü milli yıldızımız kaydetti. İspanyol basını da Arda Güler'e geniş yer ayırdı. İşte o manşetler...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 12:49 Güncelleme 11 Mart 2024, 12:49
Special One! İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı

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La Liga'da lider Real Madrid, 28. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu farklı mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, puanını 69 yapıp en yakın rakibi Girona'yla 7 puanlık farkı korudu.


Real Madrid'de Arda Güler, maçın 89. dakikasında oyuna dahil olurken milli futbolcu 90+4'te ağları havalandırdı. Takımının dördüncü golünü atan Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti.



Maçta Real Madrid adına diğer goller Vinicius Jr., Vincent Guaita (kendi kalesine) ve Carlos Domiguez'den (kendi kalesine) geldi.


Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Real Madrid'in galibiyetiyle birlikte Arda Güler'in performansına da yer verdi.


AS'ın bugünkü kapağında "Arda Güler partiyi renklendirdi." ifadeleri yer aldı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde ise "Arda Güler partiyi bitirdi" sözleri kullanıldı.


Marca'da yer alan haberde, "Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Arda Güler, bugüne kadar 6 maçta 83 dakika forma giyerek Real Madrid taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu göstermeyi başardı." ifadeleri yer aldı.


Haberde ayrıca, "Şimdi bunun devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek ama net olan şey, adım attığı her yerde kalitenin ona eşlik ettiği ve küçük vuruşlarla Santiago Bernabeu'yu kendisine aşık edebildiği." denildi.



Arda Güler, Celta Vigo karşısında kaydetti golle Real Madrid formasıyla gol atan 416. oyuncu oldu. Bu sezon Real Madrid formasıyla Arda Güler 6 maçta forma giydi. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde süre alamamıştı.

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