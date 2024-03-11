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Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: İnşallah bugünden sonra çok daha başka olacak

Real Madrid resmi sosyal medya hesabı Arda Güler’in maç sonrası Türkçe açıklamalarını paylaştı. Güler’in maç konuşmasındaki, "4-0 kazandığımız için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Ben de ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok zor bir sezon geçirdim benim için, inşallah bugünden sonra çok daha başka olacak” ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 23:48 Güncelleme 11 Mart 2024, 23:48
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: İnşallah bugünden sonra çok daha başka olacak

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Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in sezon başında renklerine bağladığı Arda Güler, Madrid'de çok kısa süre alırken ilk kez gol sevinci yaşadı.



İtalyan teknik adamın az şans vermesine rağmen etkileyici performansıyla dikkat çeken Arda Güler, La Liga'da ilk gol sevincini Celta Vigo karşısında yaşadı.

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TÜM TAKIM ÇOK SEVİNDİ
Golün ardından büyük sevinç yaşayan Arda Güler, hem takım arkadaşları hem de Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından defalarca kez tebrik edilirken Avrupa basınında manşetleri süsledi.

Arda Güler: Bugünden sonrası daha iyi olacak


REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI
Tüm yaşananlar sonrası Real Madrid resmi sosyal medya hesabı Arda Güler'in maç sonrası Türkçe açıklamalarını paylaştı.

Güler'in, "4-0 kazandığımız için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Ben de ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok zor bir sezon geçirdim benim için, inşallah bugünden sonra çok daha başka olacak" ifadelerine yer verildi.

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