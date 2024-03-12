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Alperen Şengün yüreklere su serpti! "Allah'a çok şükür ciddi bir şey yok"

NBA'de Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alperen Şengün, son oynanan Sacramento Kings maçında şanssız şekilde sakatlanmıştı. Milli basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 11:19 Güncelleme 12 Mart 2024, 11:19
Alperen Şengün yüreklere su serpti! Allah’a çok şükür ciddi bir şey yok

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NBA'de Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alperen Şengün, son oynanan Sacramento Kings maçında şanssız şekilde sakatlanmıştı.

Alperen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...Alperen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

Milli basketbolcu Alperen Şengün, kısa bir tedavi sürecinin ardından salonlara eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alperen, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden Alperen, bu görüntüsüyle korkutmuştu.Sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden Alperen, bu görüntüsüyle korkutmuştu.

Milli basketbolcu, Sacramento Kings ile yapılan maçta sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etmişti.

Alperen Şengün, Sacramento maçında dizi ve ayak bileğinden sakatlandıAlperen Şengün, Sacramento maçında dizi ve ayak bileğinden sakatlandı
Alperen Şengün, Sacramento maçında dizi ve ayak bileğinden sakatlandı

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