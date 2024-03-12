Alperen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

Milli basketbolcu Alperen Şengün, kısa bir tedavi sürecinin ardından salonlara eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alperen, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.