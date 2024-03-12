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TFF'den anlamlı hareket! Süper Kupa için açıklama geldi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak maç öncesi TFF'den açıklama geldi. Buna göre karşılaşmadan elde edilen gelir, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 12:52 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:58
TFF’den anlamlı hareket! Süper Kupa için açıklama geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Süper Kupa maçı, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.Süper Kupa maçı, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."

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