5 milyon euroyu şak diye verdiler! İspanyol ekip Süper Lig’den o ismi resmen çekip aldı

23 yaşındaki yetenekli oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşmanın çok yakın olduğu belirtilirken, sözleşme süresinin 4 yıl olacağı ifade edildi.

Las Palmas'ın bu transfer için Çaykur Rizespor'a 5 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapmayı planladığı bildirilirken, henüz transferin resmi olarak sonuçlanmadığı kaydedildi.