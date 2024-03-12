5 milyon euroyu şak diye verdiler! İspanyol ekip Süper Lig’den o ismi resmen çekip aldı

Türkiye'nin Süper Lig'i, genç yeteneklerin parladığı bir sahne olmaya devam ederken, son transfer haberi futbol dünyasını sarsarak heyecan yarattı.
Türkiye'nin Süper Lig'i, genç yeteneklerin parladığı bir sahne olmaya devam ederken, son transfer haberi futbol dünyasını sarsarak heyecan yarattı.
LAS PALMAS'A MI GİDİYOR?
İspanyol futbol ekibi Las Palmas, Çaykur Rizespor'un başarılı stoperi Emirhan Topçu'yu transfer etmek için harekete geçiyor.
El Chiringuito TV'nin haberine göre, LaLiga ekibi Las Palmas, gelecek sezonun transfer planlaması kapsamında Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmayı planlıyor.
23 yaşındaki yetenekli oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşmanın çok yakın olduğu belirtilirken, sözleşme süresinin 4 yıl olacağı ifade edildi.
Las Palmas'ın bu transfer için Çaykur Rizespor'a 5 milyon euro'nun üzerinde bir ödeme yapmayı planladığı bildirilirken, henüz transferin resmi olarak sonuçlanmadığı kaydedildi.
Emirhan Topçu, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 26 resmi maça çıkarak 2 asistle önemli bir performans sergiledi.
Transferin detayları ve resmi açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacak.