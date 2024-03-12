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Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 23:09 Güncelleme 12 Mart 2024, 23:09
Süper Lig’de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK’ye sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep FK, farklı gerekçelerle disipline verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun ÖzbekGalatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Mondihome Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ye gönderdi.

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim ÜzülmezPendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.

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