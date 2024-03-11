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Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda 1-0 öne geçen ev sahibi Gaziantep FK ikinci yarıda da bulduğu bir golle 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 19:17 Güncelleme 11 Mart 2024, 22:51
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...

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Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi.



9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.



31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.



Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR
61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.



79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.

85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.



88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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