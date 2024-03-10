Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?

Ağları olan Bonucci'nin de oynaması beklenmiyor. Teknik direktör İsmail Kartal özellikle stoper bölgesinde yaşananlar sonrasında Oosterwolde'yi yine bu bölgede oynatacak.

Bu dört ismin yanı sıra Becao da sınırda ancak bugün oynamayacak.

DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Pendik, tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki ekip daha önce ikisi Türkiye Kupası, biri ise ligde olmak üzere üç maça çıktı.

Sarı-lacivertliler bu maçların ikisini 1-0 ve 5-0 olmak üzere kazandı. Diğer karşılaşmadan da Pendik 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.