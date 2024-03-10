Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?

Ağları olan Bonucci'nin de oynaması beklenmiyor. Teknik direktör İsmail Kartal özellikle stoper bölgesinde yaşananlar sonrasında Oosterwolde'yi yine bu bölgede oynatacak.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesinde 5 oyuncu kart sınırında... Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında görev yapamayacaklar.
Bu dört ismin yanı sıra Becao da sınırda ancak bugün oynamayacak.
DÖRDÜNCÜ RANDEVU
Fenerbahçe ile Pendik, tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki ekip daha önce ikisi Türkiye Kupası, biri ise ligde olmak üzere üç maça çıktı.
Sarı-lacivertliler bu maçların ikisini 1-0 ve 5-0 olmak üzere kazandı. Diğer karşılaşmadan da Pendik 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ligdeki tek yenilgiyi Trabzonspor'dan alan Fenerbahçe, tam 17 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, ligde de Adana Demir, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor'la da berabere kaldı.