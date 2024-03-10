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Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun favorilerinden Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerde hedef; Galatasaray'ın galip geldiği hafta hata yapmamak ve puan farkını yeniden 2'ye düşürmek. Konuk ekip ise Kadıköy'de ikinci 'Pendik faciası'nı yaşatmanın peşinde. Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal, 11 konusunda sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:18 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:18
Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Pendikspor'u konuk edecek. Ligde üst üste çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve son olarak Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i 3-0'la geçen sarı-lacivertlilerde hedef; bugün de sahadan zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak.


Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerine "Tek hedefimiz galibiyet. İlk maçta olduğu gibi bu maçta da farklı bir galibiyet istiyorum" diyerek sesledi.

STOPERDE SIKINTI

Sarı-lacivertlilerde bu zorlu mücadele öncesinde önemli eksikler var. Son oynanan Hatayspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü bugün forma giyemeyecek.


Ağları olan Bonucci'nin de oynaması beklenmiyor. Teknik direktör İsmail Kartal özellikle stoper bölgesinde yaşananlar sonrasında Oosterwolde'yi yine bu bölgede oynatacak.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesinde 5 oyuncu kart sınırında... Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında görev yapamayacaklar.


Bu dört ismin yanı sıra Becao da sınırda ancak bugün oynamayacak.

DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Pendik, tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki ekip daha önce ikisi Türkiye Kupası, biri ise ligde olmak üzere üç maça çıktı.

Sarı-lacivertliler bu maçların ikisini 1-0 ve 5-0 olmak üzere kazandı. Diğer karşılaşmadan da Pendik 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligdeki tek yenilgiyi Trabzonspor'dan alan Fenerbahçe, tam 17 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, ligde de Adana Demir, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor'la da berabere kaldı.

FENERBAHÇE - PENDİKSPOR MUHTEMEL 11'LER

F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Rassoul, Berkay, Sequeira, Lusamba, Badou Ndiaye, Cekici, Halil, Thiam, Umut Nayir.

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