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Süper Lig'i 3 yıl daha Bein Sports yayınlayacak! İşte ödenecek rakam

Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için TFF tarafından süre verilmişti. Bein Sports, TFF ile Süper Lig'in 3 yıllık yayın hakkı konusunda anlaşma sağladı. İşte ödenecek rakam ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 11:56 Güncelleme 02 Mart 2024, 18:51
Süper Lig’i 3 yıl daha Bein Sports yayınlayacak! İşte ödenecek rakam

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.

KİM NE TEKLİF VERDİ?

Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 milyon dolarda kalmıştı. Edinilen bilgiye göre; beIN rakamı yükselterek yıllık 160 milyon dolara (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI!

Bein Sports, TFF ile 3 yıllık yayın hakları için sözleşme imzaladı. Buna göre TFF'ye yıllık 5.7 milyar TL ödenecek.

Anlaşmaya göre; bu rakamın yarısı TL yarısı dolar olarak ödenecek. TL için ödenecek tutara her yıl TEFE/TÜFE artışı yapılacak. Dolar bazında ise Merkez Bankası kuru baz alınacak.

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