Süper Lig’i 3 yıl daha Bein Sports yayınlayacak! İşte ödenecek rakam

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.

KİM NE TEKLİF VERDİ?



Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 milyon dolarda kalmıştı. Edinilen bilgiye göre; beIN rakamı yükselterek yıllık 160 milyon dolara (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.