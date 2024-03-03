Beşiktaş - Galatasaray maçı maç sonucu - Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte maç skoru

Maçın henüz 2. dakikasında Galatasaray, Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı korner atışı sonrası, Al-Musrati'nin ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek 1-0 öne geçti. Bu erken gol, maçın gidişatını belirleyen önemli bir an oldu.
Maçın henüz 2. dakikasında Galatasaray, Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı korner atışı sonrası, Al-Musrati'nin ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek 1-0 öne geçti. Bu erken gol, maçın gidişatını belirleyen önemli bir an oldu.
19. dakikada Beşiktaş, Milot Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen topun üst direğe çarpması sonucu gole çok yaklaştı ancak eşitliği sağlayamadı.
25. dakikada Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı frikikte topu yan ağlara gönderdi, farkı artırma şansını kaçırdı.
Maçın 40. dakikasında Kaan Ayhan, kendi yarı sahasından aldığı top ile rakip ceza sahasına kadar ilerledi ve Kerem Demirbay'a bir pas verdi. Kerem'in penaltı noktasına yaptığı hareketlenme ve kayarak vuruşu, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un zamanında müdahalesiyle kornere çıktı.
Bu derbi, Galatasaray için şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan anlamına gelirken, Beşiktaş için zirve yarışından uzaklaşmanın hayal kırıklığını yaşattı. Galatasaray, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek rakibine fazla şans tanımadı ve mücadelenin büyük bölümünde oyun kontrolünü elinde tuttu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yaşanan bu derbi, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı ve ligin kalan haftaları için beklentileri daha da artırdı. Galatasaray, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Beşiktaş için ise ligin geri kalanında toparlanma ve daha iyi sonuçlar elde etme hedefi ön plana çıkıyor.