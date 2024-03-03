Beşiktaş - Galatasaray maçı maç sonucu - Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte maç skoru

Bu derbi, Galatasaray için şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan anlamına gelirken, Beşiktaş için zirve yarışından uzaklaşmanın hayal kırıklığını yaşattı. Galatasaray, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek rakibine fazla şans tanımadı ve mücadelenin büyük bölümünde oyun kontrolünü elinde tuttu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yaşanan bu derbi, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı ve ligin kalan haftaları için beklentileri daha da artırdı. Galatasaray, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Beşiktaş için ise ligin geri kalanında toparlanma ve daha iyi sonuçlar elde etme hedefi ön plana çıkıyor.