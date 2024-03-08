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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'dan Talisca bombası

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar bir yandan gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Aslan bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Erden Timur, Talisca transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 12:59 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:59
Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Talisca bombası

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Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.


TİMUR'DAN HAMLE GELECEK

Daha önce 30 yaşındaki yıldız futbolcunun şartlarını soran G.Saray'ın yeni sezonda Talisca için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talisca'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında.


15 milyon Euro güncel değeri bulunan Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.



Talisca ile ilgili süreci, ses getiren isimlere imza attıran Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur yönetecek.


TÜRKİYE'DE İZ BIRAKTI

10 numara, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen Talisca, Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asist yaparak iz bırakmıştı. Yıldız futbolcunun, profesyonel kariyerinde 345 maçta 168 gol, 43 de asisti bulunuyor.



Çok başarılı bir sezon geçiren Anderson Talisca, Al Nassr'da görev aldığı tüm kulvarlardaki 25 maçta 25 gole imza atarken, 4 de asist yaparak kalitesini gösterdi.

Yıldız oyuncu, Ronaldo ile birlikte takımın skor yükünü çeken isim olarak dikkati çekti.



AVRUPA ONU İZLİYOR

Futbola Avrupa'da devam etme planı olduğu belirtilen Anderson Talisca'ya, başta İngiltere olmak üzere, Almanya, İspanya ve Fransa'dan kulüpler ilgi gösteriyor.

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