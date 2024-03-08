Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Talisca bombası

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Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.



TİMUR'DAN HAMLE GELECEK



Daha önce 30 yaşındaki yıldız futbolcunun şartlarını soran G.Saray'ın yeni sezonda Talisca için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talisca'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında.