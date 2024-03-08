Fenerbahçe yandı! UEFA’dan şok ceza

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UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Kanarya bu skorla İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.



Sarı-lacivertliler mücadeleden galip ayrılırken geceye damga vuran bir diğer olay deplasman tribününde bulunan Fenerbahçeli taraftarların sahaya attıkları meşaleler oldu.