Fenerbahçe yandı! UEFA’dan şok ceza

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Kanarya bu skorla İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Kanarya bu skorla İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Sarı-lacivertliler mücadeleden galip ayrılırken geceye damga vuran bir diğer olay deplasman tribününde bulunan Fenerbahçeli taraftarların sahaya attıkları meşaleler oldu.
Mücadelenin hemen başında atılan meşaleler nedeniyle oyun bir süre durmuştu. Konuyla ilgili olarak UEFA'dan, Fenerbahçe'ye flaş ceza kapıda.
ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASINDA SEYİRCİ OLMAYACAK!
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe taraftarlarının meşale yakıp sahaya atmaları nedeniyle turu geçmesi halinde çeyrek finalde deplasmandaki karşılaşmasını seyircisinden mahrum bir şekilde oynaması gündemde.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup maçlarında 30 Kasım'da Danimarka'da Nordsjaelland ile oynadığı mücadelede Fenerbahçe taraftarları meşale yakıp sahaya yabancı maddeler atmışlardı.
Bunun üzerine UEFA Disiplin Komitesi 25 Ocak 2024'te sarı-lacivertli kulübe 20.000 Euro para cezası ve deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası vermiş fakat bu cezayı 2 yıl süreyle ertelemişti.
İşte bu ertelemeye birlikte Union Saint-Gilloise maçında tribündeki yerini alan sarı-lacivertli taraftarlar aynı eylemi tekrar yapınca 2 yıl ertelenen ceza aktif hale gelerek Kanarya'nın bir sonraki deplasmandan karşılaşmasında otomatikman cezalı duruma düşmesine sebebiyet verdiler.