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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Maçın ardından bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, sağ kalçasında ağrı hissetmişti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre milli kalecinin sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 17:09 Güncelleme 08 Mart 2024, 17:27
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır şoku! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Trabzonspor'da Uğurcan şoku!

Maçın ardından bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, sağ kalçasında ağrı hissetmişti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre milli kalecinin sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Uğurcan Çakır, Karagümrük maçında oynamayacak.Uğurcan Çakır, Karagümrük maçında oynamayacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

FENERBAHÇE MAÇINDA OLACAK MI?

Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Uğurcan Çakır'ın, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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