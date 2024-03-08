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Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak haftayı lider kapatmak ve Fenerbahçe'nin üzerindeki baskıyı artırmak. Konuk takım ise henüz sahasında puan kaybetmeyen rakibine bir ilki yaşatmak istiyor. Galatasaray - Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 18:47 Güncelleme 08 Mart 2024, 19:00
Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i belli oldu!

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Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk ediyor.


Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak haftayı lider kapatmak ve Fenerbahçe'nin üzerindeki baskıyı artırmak. Konuk takım ise henüz sahasında puan kaybetmeyen rakibine bir ilki yaşatmak istiyor.

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Galatasaray - Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Rizespor : Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

SON 16 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.


LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 58 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

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4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 30. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

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