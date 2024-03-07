Süper Lig’de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Rizespor ile karşılaşacağı hafta, en yakın takipçisi Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Küme düşme hattını da yakından ilgilendiren maçların oynanacağı haftanın hakemleri de belli oldu.

İşte düdük çalacak hakemler;

YARIN:

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK

9 MART CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: VOLKAN BAYARSLAN

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: ZORBAY KÜÇÜK

19.00 Başakşehir - Antalyaspor: MERT GÜZENGE