Süper Lig’de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Rizespor ile karşılaşacağı hafta, en yakın takipçisi Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Küme düşme hattını da yakından ilgilendiren maçların oynanacağı haftanın hakemleri de belli oldu.
İşte düdük çalacak hakemler;
YARIN:
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK
9 MART CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: VOLKAN BAYARSLAN
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: ZORBAY KÜÇÜK
19.00 Başakşehir - Antalyaspor: MERT GÜZENGE