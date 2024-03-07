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Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Rizespor ile karşılaşacağı hafta, en yakın takipçisi Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattını da yakından ilgilendiren maçların oynanacağı haftanın hakemleri de belli oldu. İşte TFF'den yapılan o açıklama ve düdük çalacak hakemler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 12:40 Güncelleme 07 Mart 2024, 12:45
Süper Lig’de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

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Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Rizespor ile karşılaşacağı hafta, en yakın takipçisi Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Küme düşme hattını da yakından ilgilendiren maçların oynanacağı haftanın hakemleri de belli oldu.

Halil Umut Meler için olay sözler! İyi bir GalatasaraylıHalil Umut Meler için olay sözler! İyi bir Galatasaraylı
Halil Umut Meler için olay sözler! "İyi bir Galatasaraylı"

İşte düdük çalacak hakemler;

YARIN:
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: BAHATTİN ŞİMŞEK

9 MART CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: VOLKAN BAYARSLAN
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: ZORBAY KÜÇÜK
19.00 Başakşehir - Antalyaspor: MERT GÜZENGE

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler, 29. haftada da görev aldı.Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler, 29. haftada da görev aldı.

10 MART PAZAR:
13.30 Kayserispor - Hatayspor: HALİL UMUT MELER
16.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: ÇAĞDAŞ ALTAY
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü: ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor: KADİR SAĞLAM

11 MART PAZARTESİ:
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER

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TFF, Süper Lig'de 28. hafta VAR kayıtlarını açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki tartışmalı kırmızı kartın konuşmaları

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