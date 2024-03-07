SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında deplasman takımının taraftarları alınmayacak

Son dakika haberleri... Trabzonspor - Fenerbahçe maçına İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman takımının taraftarları alınmayacak. Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 17:40 Güncelleme 07 Mart 2024, 17:55
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında deplasman takımının taraftarları alınmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

TSYD Trabzon Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Atatürk istismarcıları, DEM müptelalarının devrini kapatalım
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
İnsani Yardım Vakfı
Meclis’teki emekli yasası ne içeriyor? Refah payı sürecek mi? Emekliye 7 destek geliyor
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok’tan açıklama geldi! Kırmızı bülten talebi Interpol’e iletildi
Türk Telekom
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur’un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa ’pes artık’ derim
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i
Galatasaray istiyordu Fenerbahçe kapıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek
CHP’de 1 Nisan savaşı! Özgür Özel ve yardımcısı ’Ekremci’ ve ’Kemalci’lere daldı... Hazımsız, troll, muhteris...
SON DAKİKA