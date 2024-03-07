Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan yeni sezon için şampiyonluk mesajı verdi!

Doğan, "Mesele Trabzonspor olduğunda gözünüzü kırpmadan elinizden gelen bütün fedakârlıkları yapabilmenizden bahsediyorum. Evet, belki bugünkü tablo sancılı görülebilir ama ben bu takımın içinde bulunduğu değişimine tüm kalbimle güveniyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum." dedi.