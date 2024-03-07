SAKATLIKTAN KURTULAMADI Deneyimli stoper, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında da sakatlık geçirmişti. Oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu sahadan ayrılmıştı.

Becao , sarı-lacivertlilerin 28. haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız isim kısa süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.





Yıldız futbolcu ayrıca Süper Lig'de Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında da takımdan uzak kalacak.