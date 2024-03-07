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Fenerbahçe'ye Becao şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başı bu sezon sakatlık derdinden kurtulmadı. İlk 11'in değişmez isimlerinden olan Becao ve Fred'in ardı ardına sakatlanmaları teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarını bozmuştu. Son olarak İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı Kanarya'da Becao'da yeniden yırtık çıktığı öğrenildi. İşte Brezilyalı yıldızın kaçıracağı maçlar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 11:55 Güncelleme 07 Mart 2024, 11:55
Fenerbahçe’ye Becao şoku! İşte kaçıracağı maçlar

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UEFA Konferans Ligi'nde Union St. Gilloise'la kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'ye, Brezilyalı stoperi Becao'dan kötü haber geldi.



Bu sezon sakatlığı sebebiyle tam 25 mücadelede forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcu, Hatayspor maçına ilk 11'de başlamış ancak 82'de oyundan alınmıştı.


YIRTIK ÇIKTI!

Tecrübeli oyuncunun ameliyat edilen tendonunun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

Becao'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Deneyimli stoper, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında da sakatlık geçirmişti.

Oyuna devam edemeyen yıldız oyuncu sahadan ayrılmıştı.



Becao, sarı-lacivertlilerin 28. haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçına kadar sahalardan uzak kalmıştı.

Yıldız isim kısa süre önce takımla çalışmalara başlamıştı.


KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Fenerbahçe'de Becao, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçlarında forma giyemeyecek.



Yıldız futbolcu ayrıca Süper Lig'de Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında da takımdan uzak kalacak.

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