7 Mart Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Canlı İzle - Union SG - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Nerede İzlenir?

Maçın İlk 11'leri Açıklandı

Union Saint-Gilloise cephesinde; Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas ve Nilsson ilk 11'de yer alıyor.

Fenerbahçe tarafında ise Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz ve Batshuayi sahaya ilk çıkacak oyuncular olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de Önemli Eksikler

Sarı-lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci gibi önemli isimlerden mahrum kalacak. Ayrıca, son dönemde formunu yükselten Becao da ağrıları sebebiyle Belçika'ya götürülmedi. Bu eksiklikler, Fenerbahçe'nin maç stratejisinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Fenerbahçe'nin Belçika Takımlarıyla Karnesi

Fenerbahçe, tarihinde Belçika ekipleriyle toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Union Saint-Gilloise ile yapılacak olan bu maç, Türk ekibinin Belçika takımlarına karşı sahip olduğu deneyim ve başarı hikayesine yeni bir sayfa ekleyebilir. Aynı zamanda, Union Saint-Gilloise için de bir Türk takımıyla yapılacak olan bu mücadele, yeni bir deneyim olacak.

