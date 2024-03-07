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7 Mart Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Canlı İzle - Union SG - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Nerede İzlenir?

Avrupa futbolunun kalbi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi ile atıyor. Heyecanın kaldığı yerden devam ettiği bu hafta, futbolseverler için dolu dolu geçecek. Rövanşlar ve son 16 turu ilk maçlarıyla ekran başındaki yerinizi alın, çünkü bazı karşılaşmalar şifresiz olarak futbol tutkunlarına sunuluyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, son 16 turu kapsamında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın yayın bilgileri açıklandı. Sarı-lacivertli ekip, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Peki Union SG - Fenerbahçe maçı şifresiz nerede izlenir?

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 22:46 Güncelleme 07 Mart 2024, 22:47
7 Mart Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Canlı İzle - Union SG - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Nerede İzlenir?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasındaki mücadelesini sürdürürken, tüm gözler önümüzdeki maça çevrildi. Fenerbahçe, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu maç, Avrupa futbolunun kalbinde heyecanlı anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşma, EXXEN platformu üzerinden ücretli olarak futbolseverlere sunulacak. Ancak, maçın heyecanını canlı olarak yaşamak isteyenler için bir başka seçenek daha var: CBC Sport kanalı da bu kritik mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak. Böylece, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki önemli anlarını takip etmek isteyen herkes için çeşitli izleme alternatifleri mevcut.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şifresiz Maç Keyfi

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 tur maçlarıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu hafta, Real Sociedad ile Paris Saint Germain ve Manchester City ile Kopenhag arasında oynanacak maçlar, TV8,5 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmalar, 5 ve 6 Mart tarihlerinde saat 23.00'te oynandı.

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme linki için tıklayınız

Şifresiz Yayınlanan Maçlar:

  • Real Sociedad-Paris Saint Germain: 5 Mart Salı, saat 23.00 (TV8,5)
  • Manchester City-Kopenhag: 6 Mart Çarşamba, saat 23.00 (TV8,5)

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Nefes Kesen Karşılaşmalar

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de heyecan son hız devam ediyor. Avrupa'nın dört bir yanından takımların mücadele ettiği bu liglerde, TV8,5 bazı maçları futbolseverlere şifresiz sunuyor. Özellikle, Sporting Lizbon-Atalanta ve Ajax-Aston Villa gibi karşılaşmalar, futbolun heyecanını evlerinize taşıyacak.

TV8,5'ta Şifresiz Yayınlanacak Maçlar:

  • Sporting Lizbon-Atalanta: 6 Mart Çarşamba, saat 20.45 (UEFA Avrupa Ligi)
  • Ajax-Aston Villa: 7 Mart Perşembe, saat 20.45 (UEFA Konferans Ligi)
  • Milan-Slavia Prag: 7 Mart Perşembe, saat 23.00 (UEFA Konferans Ligi)

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Şifresiz Mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, son 16 turu kapsamında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın yayın bilgileri açıklandı. Sarı-lacivertli ekip, 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşma, EXXEN platformu üzerinden ücretli bir şekilde izlenebilecek. Aynı zamanda maç, CBC Sport kanalında da canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu bilgiler ışığında maçı takip edebilir ve destekledikleri takıma moral verebilirler.

Maçın İlk 11'leri Açıklandı

Union Saint-Gilloise cephesinde; Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas ve Nilsson ilk 11'de yer alıyor.

Fenerbahçe tarafında ise Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz ve Batshuayi sahaya ilk çıkacak oyuncular olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de Önemli Eksikler

Sarı-lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci gibi önemli isimlerden mahrum kalacak. Ayrıca, son dönemde formunu yükselten Becao da ağrıları sebebiyle Belçika'ya götürülmedi. Bu eksiklikler, Fenerbahçe'nin maç stratejisinde önemli değişikliklere yol açabilir.

Fenerbahçe'nin Belçika Takımlarıyla Karnesi

Fenerbahçe, tarihinde Belçika ekipleriyle toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Union Saint-Gilloise ile yapılacak olan bu maç, Türk ekibinin Belçika takımlarına karşı sahip olduğu deneyim ve başarı hikayesine yeni bir sayfa ekleyebilir. Aynı zamanda, Union Saint-Gilloise için de bir Türk takımıyla yapılacak olan bu mücadele, yeni bir deneyim olacak.

Futbol dolu bu haftada, Avrupa kupalarındaki heyecanı kaçırmamak için karşılaşma saatlerini ve yayın bilgilerini not alın. Her gol, her pas ve her kurtarış, futbolun büyüsünü evlerinize taşıyacak.

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