Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında perşembe akşamı Belçika'da sahaya çıkıyor.
Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem de belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre zorlu maça Portekizli hakem Joao Pinheiro atandı.
Portekizli hakem Fenerbahçe'ye yabancı değil...
KADIKÖY'DE MAÇ YÖNETTİ!
Joao Pinheiro, Fenerbahçe'ye yabancı bir isim değil. Deneyimli hakem, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında oynadığı Slovacko karşılaşmasını yönetti.
Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, rakip takım maçı 10 kişi tamamladı.
90 dakikanın sonunda Fenerbahçe turu geçen taraf oldu.
Aboubakar'ın Dinamo Kiev maçında yaptığı gol sevinci...
BEŞİKTAŞ'A DA YARADI!
Portekizli düdük, sezon başında Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde iç sahada oynadığı Dinamo Kiev maçını da yönetmişti. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrılırken gol Aboubakar'dan gelmişti.
Aboubakar'ın golden sonra Lucescu karşısında yaptığı sevinç ise olay olmuştu.