Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında perşembe akşamı Belçika'da sahaya çıkıyor.

Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem de belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre zorlu maça Portekizli hakem Joao Pinheiro atandı.