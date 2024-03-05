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Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında perşembe akşamı Belçika'da sahaya çıkıyor. Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem de belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre zorlu maça Portekizli hakem Joao Pinheiro atandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 12:20 Güncelleme 05 Mart 2024, 12:32
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında perşembe akşamı Belçika'da sahaya çıkıyor.

Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakem de belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre zorlu maça Portekizli hakem Joao Pinheiro atandı.

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KADIKÖY'DE MAÇ YÖNETTİ!

Joao Pinheiro, Fenerbahçe'ye yabancı bir isim değil. Deneyimli hakem, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında oynadığı Slovacko karşılaşmasını yönetti.

Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, rakip takım maçı 10 kişi tamamladı.

90 dakikanın sonunda Fenerbahçe turu geçen taraf oldu.

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BEŞİKTAŞ'A DA YARADI!

Portekizli düdük, sezon başında Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde iç sahada oynadığı Dinamo Kiev maçını da yönetmişti. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrılırken gol Aboubakar'dan gelmişti.

Aboubakar'ın golden sonra Lucescu karşısında yaptığı sevinç ise olay olmuştu.

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